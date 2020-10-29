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برلمان

الخولي: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة والفترة المقبلة ستشهد المزيد

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:48 م
صدى البلد
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القسم السياسي
أكد النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ومرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمجلس النواب، أن هناك ضرورة مُلحة لاستمرار تطوير المنظومة التعليمية ومنظومة البحث العلمي والدراسة بالجامعات، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطورات غير مسبوقة تحتاج للدعم بخطط محكمة تستمر لأعوام قادمة.  

وأوضح "الخولي"، خلال كلمته في المناظرة العامة التي عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الغرامة التي تم وضعها على الطلاب الراسبيين بالجامعات جاءت لتحفيز الطلاب على الاهتمام بالدراسة الجامعية، قائلًا:"الطلبة لما بتدخل الجامعة بتستهر شوية وفي منهم بيعيد السنة أكتر من مرة ودا علشان كان بيدفع مبلغ صغير إنما دلوقتي الموضوع هيكون محكم أكتر".   

وأكد مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمجلس النواب،  ضرورة ربط التعليم بسوق العمل، وضرورة تعظيم دور التعليم الفني الذي سيساعد بشكل كبير في تطور المجتمع، لافتًا إلى أن مصر خلال السنوات القليلة الماضية استطاعت أن تحقق إنجازات هائلة في مختلف المجالات. 

يذكر أنه قد عقدت اليوم مناظرة فكرية بين اثنين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المرشحين للانتخابات البرلمانية، طارق الخولي ومارسيل سمير، وذلك في تجربة فريدة تقدمها التنسيقية.                                                                                                                                       
وقالت التنسيقية:إنها التنسيقية حين أُطلقت كمنصة شبابية للحوار جمعت أطياف مختلفة ومتعددة من التوجهات الفكرية والسياسية والأيدلوجية".                                                                                                                                              
وأكدت: "ولأننا نؤمن أن الحوار هو السبيل الصحيح لبناء حياة ديمقراطية سليمة فإننا نقدم اليوم المناظرة الفكرية الأولى لأعضاء التنسيقية من توجهين فكريين مختلفين".

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