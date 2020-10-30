ضبط 2.5 طن رنجة فاسدة قبل بيعها لأهالي الغربية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط 2٫5 طن "رنجة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص – كائنة ببسيون بالغربية.



