الحبيب علي الجفري: نعيش حالة من الغفلة وإهمال الأدب القرآني.. فيديو

قال الداعية الإسلامي الحبيب على الجفري ، إننا نعيش حالة من الغفلة وإهمال الأدب القرآني، موضحا أن إهمال الأدب القرآني جعلنا نقع في فخ بأن المليار ونصف المليار مسلم ضد العالم بأكمله.









وأضاف الجفري في لقاء مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي": "إهمال الأدب القرآني قد يجعلنا نتصور أن كل ما يحدث من مشاكل سببه تآمر العالم علينا وهذا أمر غير صحيح".









وتابع: "في اللحظة التي تأذى فيها رسول الله في فترة نشر الدعوة والتعريف بالدين الإسلامي لجأ إلى الله وقال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس انت رب المستضعفين ".









و رد الداعية الإسلامي الحبيب على الجفري، على سؤال كل عام وهو "هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟!" قائلا:" سؤال غريب، ووجود فرضية ألا نفرح بسيدنا محمد ومولده أمر غريب".









وأضاف:" الرسول محمد احتفل بمولده كل أسبوع والرسول كان يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع لأنه ولد فيه ومجد هذا اليوم".









وتابع الحبيب علي الجفري:" من لا يريد ان يحتفل بالمولد النبوي الشريف هذا شأنه ولا ننشغل به ونحن نحتفل بالمولد النبوي الشريف".









وقال مركز الأزهر العالم للفتوى، إن سيدنا رسول الله ﷺ هو خَيْرُ النَّاس نفسًا، وأشرفهم نسبًا، وأكرمهم موطنًا وبيتًا، خَلَقَ اللهُ الخلقَ؛ فجعله من خَيْرِ قُرون بني آدم قَرْنًا فقَرنًا حتَّى كان ﷺ من القَرْن الذي كان فيه، واصْطَفَى من وَلَدِ إبراهيمَ إسماعيلَ، ومن ولد إسماعيل كِنَانَة، ومن بَنِي كِنَانة قُريشًا، ومن قُريش بني هَاشِم، واصطفاه ﷺ من بَنِي هَاشِم.



