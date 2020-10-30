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وزير البترول الأسبق: مجمع مسطرد أحد المشاريع الكبرى لتعظيم القيمة المضافة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن مجمع البترول بمسطرد  يعتبر أحد المشاريع الكبرى لتعظيم القيمة المضافة من خام البترول، وتقليل الاستيراد، وتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية.

 ولفت "كمال"، خلال مداخلة  هاتفية ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، إلى أن المازوت ليس له قيمة  اقتصادية كبيرة، إلى جانب أن مخرجاته تمثل عبء على البيئة، ولذلك قام قطاع البترول بتطوير معمل مسطرد بالشراكة مع القطاع الخاص،  بتكلفة تزيد عن 3 مليار دولار، ومن خلال تكنولوجيا حديثة، تم تحويل نسبة كبيرة من المازوت إلى البنزين، ووقود الطائرات والسولار، بما يساهم في سد احتياجات السوق المحلي.

 ولفت إلى أن مشروع مسطرد وفر الكثير من فرص العمل أثناء عملية التطوير، مضيفًا أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير معمل أسيوط ، والكثير من المعامل الأخرى. 

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