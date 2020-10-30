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فن

مسلسل إلا أنا يتصدر يوتيوب

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:37 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
تصدرت حكاية لازم اعيش ضمن مسلسل الا انا لائحة الاكثر تداولا بموقع يوتيوب.

مسلسل "إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخراني، وتم عرض 5 حكايات هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيرى عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور، ومن المقرر البدء في تصويرها بعد يومين.

العمل قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.

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