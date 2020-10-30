AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بريطانيا تستدعي السفير الإيراني بسبب محاكمة جديدة للناشطة زاجري

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:15 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أمس الخميس، أن الخارجية البريطانية استدعت السفير الإيراني في لندن، حميد بعيدي نجاد، على خلفية قرار السلطات القضائية في إيران توجيه تهمة جديدة لناشطة بريطانية من أصول إيرانية.

وقالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، إن "وزارة الخارجية البريطانية نقلت من خلال استدعاء السفير الإيراني، قلق لندن إلى طهران بشأن التطورات المتعلقة بقضية مجرم أمني".

وتقول الحكومة البريطانية إن مزدوجي الجنسية المحتجزين في إيران، محتجزون بشكل تعسفي، فيما تنفي طهران هذه التهم.

ومن المقرر أن تمثل الناشطة البريطانية من أصول إيرانية، نازنين زاجري، الإثنين المقبل، أمام محكمة الثورة بطهران برئاسة القاضي المتشدد أبو القاسم صلواتي، بحسب ما ذكر ريتشارد راتكليف زوج الناشط المعتقلة في طهران.

ونقلت موقع إذاعة "فردا" التابعة للمعارضة الإيرانية في وقت متأخر من مساء الأربعاء، عن ريتشارد راتكليف، قوله إن ”"لسلطات الإيرانية أبلغت زوجته نازنين يوم الثلاثاء بأنه يجب أن تمثل أمام محكمة الثورة بطهران الإثنين المقبل".

ونازنين مسجونة في إيران منذ أبريل 2016، بعد الحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة "التجسس ومحاولة قلب نظام الحكم" وهي تهمة تنفيها الناشطة.

وتخضع نازنين زاجري للإقامة الجبرية منذ مارس الماضي، نتيجة تفشي فيروس كورونا في إيران وإصابة عشرات السجناء.



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متهمة بالتجسس.. تأجيل محاكمة البريطانية راتكليف في إيران

بريطانيا وفرنسا وألمانيا تستدعي سفراء إيران لديها

إيران تستدعي السفير السويسري لادعاء بتدخل طهران في الانتخابات الأمريكية

ترشيحاتنا

أحمد موسى لاعب النصر يقترب من الزمالك ويتنازل عن 50 مليون ريال .. فيديو

السكة الحديد: سقوط عربتين من قطار 573 سياحي الإسكندرية بلا إصابات

بالستان الأخضر.. رضوى الشربينى تخطف الأنظار بجمالها

منبع الذوق والكفاح والأخلاق .. حسين الجسمي عن سيدات مصر

تعرف على حقيقة إصابة حسين الشحات

الكاف بـ قبضة فوزى لقجع .. خطايا أحمد أحمد الأربعة في إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة ملكية: الخلاف بين الأميرين ويليام وهاري لن ينتهي إلا في هذه الحالة

جمبسوت فوق الركبة.. إليسا تحتفل بعيد ميلادها برفقة أصالة وحماقى

بين الإثارة والغرابة .. 10 إطلالات لنجمات أثرن الجدل باليوم السابع بمهرجان الجونة