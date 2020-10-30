بعد قطع ذراعيه وفقء عينيه.. نقل فتى الزرقاء بالأردن إلى ألمانيا لاستكمال علاجه

أفادت والدة الفتى صالح حمدان المعروف إعلاميا بـ "فتى الزرقاء” الذى اشعل عضب الشارع الأردني ، اليوم الجمعة، بأنه سيتم نقل ابنها للعلاج في ألمانيا خلال الفترة المقبلة.





وذكرت في تصريحات صحفيه لها اليوم أن نقل صالح لاستكمال علاجه بالخارج، سيكون على نفقة الشركة المتبرعة بالأطراف الصناعية له.





وقالت إنه سيتم تركيب الأطراف الصناعية له في ألمانيا، وأنهم بانتظار انتهاء علاج صالح في الأردن، وإزالة الغرز الجراحية من يديه.





ولفتت والدته إلى أن ابنها صالح خضع لـ 3 عمليات جراحية في عينيه، وعملية واحدة في يديه.





وكان قد أُسعف لمستشفى الزرقاء الحكومي في 13 من أكتوبر الجاري، فتى بحالة سيئة، كان قد تعرض لاعتداء بالضرب وبتر في ساعدي يديه وفقئ عينيه.





ووجه الملك عبد الله الثاني، المعنيين بتوفير العلاج اللازم للفتى، وإحاطته بالعناية الصحية اللازمة، وأكد جلالته على ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع.





وتم تشكيل فريق طبي يحتوي على كافة الاختصاصات اللازمة لمتابعة حالة الطفل، من أطباء العيون والعظام، الجراحة التجميلة والتأهيل النفسي إضافة للأطراف الصناعية.





ووجه مدعي عام محكمة أمن الدولة جناية القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك، للمشتكى عليهم بقضية الفتى صالح.