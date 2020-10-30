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رياضة

تعرف على مستقبل كومان في برشلونة بعد استقالة بارتميو

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:40 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أوضح رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أنه على الرغم من استقالة رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو ومجلس إدارته، إلا أنه لا يقلق بشأن منصبه.


تعرض المدرب الهولندي لبعض الانتقادات بالفعل بعد الكلاسيكو أمام ريال مدريد والهزيمة بنتيجة (3-1)، وكان بعض المرشحين للرئاسة، مثل فيكتور فونت، منفتحين على التصريح بأنهم سيعينون مدربًا مختلفًا، مع إرفاق فونت باسم تشافي هيرنانديز.

وظهر كومان في مؤتمر صحفي خاص بمباراة برشلونة وديبورتيفو آلافيس بالليجا، المقرر خوضها غدًا السبت، ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحاته.

وقال كومان عندما سُئل عن رحيل بارتوميو: "لا أعرف كيف يمكن أن يؤثر ذلك عليّ، الأمر ليس بيدي، أنا فقط أعمل بجد لمحاولة الفوز بالألقاب، أي شيء آخر مجرد مسألة انتظار".

وأضاف: "يتحدثون عن التغييرات، لكنني لست متوترًا، منخرط في عملي، أعلم أنه من اليوم سيتحدث المرشحون عن مشاريعهم، لكننا سنرى من سيكون الرئيس في المستقبل".

وبسؤاله عما إذا كان مطمئنًا إلى أن بعض المرشحين يدعمون عمله مثل فريكسا، أجاب: "ليس من واجبي الحديث عن هذا، أنا هنا من أجل النادي، سنرى ما سيحدث في المستقبل، المهم هو مباراة الغد".

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