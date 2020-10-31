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اقتصاد

تبدأ غدا.. تسليم قطع أراضي الإسكان «الأكثر تميزا» و«الاجتماعي» و«بيت الوطن» بالعبور الجديدة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:04 ص
قطع أراضي
قطع أراضي
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آمنة عبدالعظيم

يبدأ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، يوم غدا الأحد الموافق 1/11/2020، وحتى يوم الخميس 17/12/2020، فى تسليم قطع أراضى الإسكان" الأكثر تميزًا" (4، 5، 6)، وقطع أراضي الإسكان الاجتماعى، وكذا قطع أراضى إسكان بيت الوطن (ZONE "A , C, D , E")، بمنطقة الـ2600 فدان بمدينة العبور الجديدة، على أن يقوم الحاجزين قبل الاستلام، بالتوجه إلى الإدارة العقارية بمقر جهاز المدينة، لفتح ملف للقطعة، ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض.


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وأوضح المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا (6) بلوك 26063، من 1 : 11، يوم الأحد 1/11/2020، وقطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا (4) بلوك 26045، من 1 : 28، يوم الإثنين 2/11/2020، وقطع بلوك 26046، من 1 : 37، يوم الثلاثاء 3/11/2020، وقطع بلوك 26047، من 1 : 21، يوم الأربعاء 4/11/2020، وقطع بلوك 26048، من 1 : 14، يوم الخميس 5/11/2020، وقطع بلوك 26049، من 1 : 23، يوم الأحد 8/11/2020، وقطع بلوك 26050، من 1 : 43، يوم الإثنين 9/11/2020، وقطع بلوك 26051، من 1 : 9، يوم الثلاثاء 10/11/2020، مضيفًا أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا (5)، قطع بلوك 26052، من 1 : 26، يوم الأحد 11/11/2020، وقطع بلوك 26053، من 1 : 24، يوم الإثنين 12/11/2020.


وقال المهندس وائل سمير: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بمنطقة 2600 فدان، قطع بلوك 41001، من 1 : 26، يوم الأحد 15/11/2020، وقطع بلوك 41002، من 1 : 15، يوم الإثنين 16/11/2020، وقطع بلوك 41004، من 1 : 16، يوم الثلاثاء 17/11/2020، وقطع بلوك 41005، من 1 : 24، يوم الأربعاء 18/11/2020، وقطع بلوك 41014، من 1 : 17، يوم الخميس 19/11/2020، وقطع بلوك 41015، من 1 : 27، يوم الأحد 22/11/2020، وقطع بلوك 41016، من 1 : 42، يوم الإثنين  23/11/2020، وتخصيص الأيام من الثلاثاء 24/11/2020 وحتى يوم الخميس 26/11/2020، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.


وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضي إسكان بيت الوطن بلوك (ZONE A)، من 1 : 29، يوم الأحد 29/11/2020، والقطع من 30 : 25، يوم الإثنين 30/11/2020، وقطع بلوك (ZONE C)، من 1 : 37، يوم الثلاثاء 1/12/2020، والقطع من 38 : 90، يوم الأربعاء 2/12/2020، وقطع بلوك (ZONE D)، من 1 : 48، يوم الخميس 3/12/2020، وقطع بلوك (ZONE E)، من 1 : 62، يوم الأحد 6/12/2020، وتخصيص الأيام من الإثنين 14/12/2020، وحتى الخميس 17/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام بجميع البلوكات المذكورة.

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