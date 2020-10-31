تبدأ غدا.. تسليم قطع أراضي الإسكان «الأكثر تميزا» و«الاجتماعي» و«بيت الوطن» بالعبور الجديدة

يبدأ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، يوم غدا الأحد الموافق 1/11/2020، وحتى يوم الخميس 17/12/2020، فى تسليم قطع أراضى الإسكان" الأكثر تميز
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وأوضح المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا (6) بلوك 26063، من 1 : 11، يوم الأحد 1/11/2020، وقطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا (4) بلوك 26045، من 1 : 28، يوم الإثنين 2/11/2020، وقطع بلوك 26046، من 1 : 37، يوم الثلاثاء 3/11/2020، وقطع بلوك 26047، من 1 : 21، يوم الأربعاء 4/11/2020، وقطع بلوك 26048، من 1 : 14، يوم الخميس 5/11/2020، وقطع بلوك 26049، من 1 : 23، يوم الأحد 8/11/2020، وقطع بلوك 26050، من 1 : 43، يوم الإثنين 9/11/2020، وقطع بلوك 26051، من 1 : 9، يوم الثلاثاء 10/11/2020، مضيفًا أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا (5)، قطع بلوك 26052، من 1 : 26، يوم الأحد 11/11/2020، وقطع بلوك 26053، من 1 : 24، يوم الإثنين 12/11/2020.
وقال المهندس وائل سمير: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بمنطقة 2600 فدان، قطع بلوك 41001، من 1 : 26، يوم الأحد 15/11/2020، وقطع بلوك 41002، من 1 : 15، يوم الإثنين 16/11/2020، وقطع بلوك 41004، من 1 : 16، يوم الثلاثاء 17/11/2020، وقطع بلوك 41005، من 1 : 24، يوم الأربعاء 18/11/2020، وقطع بلوك 41014، من 1 : 17، يوم الخميس 19/11/2020، وقطع بلوك 41015، من 1 : 27، يوم الأحد 22/11/2020، وقطع بلوك 41016، من 1 : 42، يوم الإثنين 23/11/2020، وتخصيص الأيام من الثلاثاء 24/11/2020 وحتى يوم الخميس 26/11/2020، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضي إسكان بيت الوطن بلوك (ZONE A)، من 1 : 29، يوم الأحد 29/11/2020، والقطع من 30 : 25، يوم الإثنين 30/11/2020، وقطع بلوك (ZONE C)، من 1 : 37، يوم الثلاثاء 1/12/2020، والقطع من 38 : 90، يوم الأربعاء 2/12/2020، وقطع بلوك (ZONE D)، من 1 : 48، يوم الخميس 3/12/2020، وقطع بلوك (ZONE E)، من 1 : 62، يوم الأحد 6/12/2020، وتخصيص الأيام من الإثنين 14/12/2020، وحتى الخميس 17/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام بجميع البلوكات المذكورة.