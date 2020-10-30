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رياضة

الإمارات تقترب من شراء ناد عالمي

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:09 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أفادت تقارير صحفية بأن أحد أعضاء العائلة المالكة في أبو ظبي بات قريبًا من الاستحواذ على أحد الأندية الإنجليزية.

وحسب شبكة "ذا أثلتيك" الإنجليزية، فإن الشيخ خالد بن زايد آل نهيان اقترب من شراء نادي ديربي كاونتي المتواجد في تشامبيونشيب.

ويُعد الشيخ خالد بن زايد آل نهيان ، 62 عامًا، هو ابن عم الشيخ منصور مالك مانشستر سيتي ويمتلك مجموعة بن زايد، وهي تكتل مقره دبي.

وأضافت الشبكة أن الشيخ خالد بن زايد سجل شركته "ديرفينتيو هولدينجز ليميتد” في سجل الشركات في المملكة المتحدة، مع ثلاثة مديرين آخرين وهم العضو المنتدب لمجموعة بن زايد مدحت كامل كيدواي، إلى جانب اثنين من رواد الأعمال البريطانيين المقيمين في سويسرا، أندرو أوبولينسكي وكريستوفر صامويلسون.

وأوضحت أن الشيخ خالد بن زايد لم ينجح في شراء ليفربول في عام 2018 مقابل عرض مالي قدره 2 مليار جنيه إسترليني.

كذلك حاول الشيخ خالد شراء نيوكاسل، في العام الماضي، مقبل 350 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت إلى أن المالك الحالي لـ ديربي كاونتي، ميل موريس، حاول بيع جزءًا كبيرًا من أسهم النادي في العام الماضي ولكنه فشل في ذلك.

وتمكن موريس من شراء ديربي كاونتي في عام 2015.

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