إنجي الحسيني تكتب: رسائل على باب مصر بين الأنا والآخر

للخروج من دوامات المتعصبين من خلال التركيز على المتشابهات جاء النصف الأول من كتاب "على باب مصر- رسائل في بناء الأنا والآخر" للدكتور والمؤرخ "طارق منصور" في محاولة منه للتقريب بين قطبي الوطن حيث بدأ بشرح معنى كلمة قبطي، ساردا كيف كرم الرسول مصر وأقباطها، منوها إلى زواجه من مارية القبطية والتى أتخذ لها بيتا في منطقة ظليلة بالمدينة المنورة يتلائم مناخها مع مناخ مصر، وكما يقول الكاتب (مصر الحصن الحصين لأنبياء الله، فمنها تزوج الأنبياء، وبها تحصنوا وتدثروا).





ولقد كان الكاتب حريصا على ذكر أسباب حرص الرسول على تكريمه لمصر، في ظل انتشار الكثير من الفتاوى الفجة، ذاكرا العديد من الأحاديث النبوية والمواقف التي توثق سماحة رسول الأسلام في التعامل مع الآخر.





والحقيقة أن تناول الدكتور طارق منصور للعلاقة بين شركاء الوطن جاءت بردا وسلاما بعد تفشي هوجة الهجوم على الإسلام بحجة التنوير، تلك الحجة التي يمارسها بعضهم بلا ضوابط صحيحة، حيث يرى أن الاختلاف هو سنة الله في الأرض الذي يؤدى للتنوع والأعمار بعيدا عن "الخلاف" والكراهية، ويدلل في صفحة (35) على السلوك السمح للرسول الكريم حينما استقبل وفد نصارى نجران بالمسجد النبوي وسمح لهم بالصلاة بداخله بينما المسلمون يؤدون صلاتهم، مؤكدا بحديث نبوي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من أذى ذميا فانا خصمه ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة" وهو ما يتعارض مع ادعاءات تكفير الآخر وحرمانية التهنئة في الأعياد وغيرها من تلك الأقاويل المستحدثة على المجتمع.





ومن هذا المنطلق الديني الصحيح يدعو كاتبنا إلى التعايش والمحبة، مستعيدا بعض ذكرياته ومعاملاته والتي تتفق مع سماحة ومحبة الأديان، فيحكى كيف عن قبوله دعوة أستاذه المسيحي في شهر رمضان وكيف كانت المنضدة عامرة بأصناف الطعام الشهي وكيف شارك صديقه المجند صحن الطعام اثناء خدمتهما العسكرية، ولما لا ؟! وطعام الذين أوتوا الكتاب حِل لنا وذلك بنص القرآن كما ورد بسورة "المائدة".





كما روى الكاتب كيف كانت فرحة شقيقته عندما رزقت بحفيدتها "ماريا"، الأمر الذي دعاه للتأمل في سر حب المسلمين للعذراء والتسمي باسم "مريم" بكل أشكاله لما ترسخ في أذهان المسلمين بأن مريم هى سيدة نساء العالمين.





لم تنته ذكريات دكتور طارق منصور عند هذا الحد، بل عاد بالذاكرة للوراء مستدعيا طفولته وكيف كانت علاقته قوية بمعلمته المسيحية والتي كانت تصطحبه لمنزلها إذا تأخر الوالد، وكم كانت علاقة أسرته قوية بأسرة جاره "حبيب أفندي إلياس" ومن هذا المناخ الصحي ولدت مبادئ وروح الوحدة الوطنية عند الكاتب، والذي لم يدلل على أهمية التعايش باستخدام آيات قرآنية فقط بل كان متوازيا في طريقة العرض بحيث استعار من الإنجيل ما يتوافق مع تلك الآيات كأن يقول " قم وخذ الصبي وأمه وأهرب به إلى مصر" أى "ادخلوا مصر إن شاء الله ءامنين" بلغة القرآن.

ومن خلال مقاله " تقويمان وشعب واحد" ربط بين قطبي الأمة تاريخيا، فيقول أن "التواريخ كانت أكبر شاهد على الظلم والاضطهاد الذي واجهه المؤمنون من الطرفين فبينما صارعت المسيحية الفكر الوثني في الإمبراطورية الرومانية، صارع الإسلام مقاومة واضطهاد مشركي مكة وكفارها، وكما آوى عيسى بمصر هاجر الرسول إلى المدينة كما يشترك الطرفان أحيانا في الاحتفال بالأعياد في نفس التوقيت وهما على قلب رجل واحد ضد تصرفات العدو الإسرائيلي وهكذا يتقاسمان الأفراح والأحزان ويجنيان أيضا الخسائر البشرية جراء العمليات الإرهابية التي يشهدها الوطن" من حين لآخر.





ولم يتوان طارق منصور من خلاله كتبه ومقالاته فقط على نشر الكلمة التى تجمع بل حرص على تفعيل دوره المجتمعي من خلال الندوات والمؤتمرات التي يشترك فيها كضيف أو مؤسس إلى جانب دوره الأكاديمي من خلال الجامعة والتى يحرص على أن تسير في خطوات ثابتة لتطوير نفسها، وتحصين الشباب من التطرف، ومنها تطوير المناهج الدراسية وتتضح رسالته أكثر من خلال خلال كلمته بمؤتمر "معا ضد الإرهاب" عندما أشار إلى أهمية توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها بيت العائلة المصرية.





إن اهتمام الكاتب بقضية الوحدة الوطنية وبإظهار حقيقة الإسلام السمحة ومواقف الرسول الإنسانية ومعاملاته مع الآخر هي رسالة هامة للرد على كل من تسول له نفسه بالإساءة للرسول تحت مسمى "حرية التعبير"، واختزال الدين الإسلامي في خوارج هذا الزمان " ممن يستحلون دماء الغير".





وبعيدا عن هؤلاء ممن يرسخون الصورة السلبية للمسلم في عين الغرب ، كان الكاتب موفقا عندما أشار بدقة إلى أهمية المعاملات الإنسانية لتوحيد كلمة الوطن عن طريق زيادة الترابط الإنساني بين قطبي الأمة من خلال التعايش السلمى بعيدا عن المهاترات والتى تكدر صفو العلاقة بين الطرفين وهو ما لا يصب في صالح بلدنا بأي شكل من الأشكال.