اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ قضية الإضرار بالاقتصاد القومي

تصدر الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهره المنعقده بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، حكمها فى اعادة محاكمة ناجي فرج عبد الصمد فرج " باحث قانوني " المتهم رقم 17 بأمر الاحالة في القضية رقم 1/7 لسنة 2017 جنايات امن الدولة طوارئ التجمع الخامس، ومن شركاء القيادي الإخواني حسن مالك لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي".
ويصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور حمدي الشناوي الامين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.
وكانت محكمة الجنايات بذات الدائرة أصدرت حكما غيابيا علي المتهم بالسجن المؤبد كونه هاربأ فتم القاء القبض عليه وقام بإعادة إجراءات محاكمته امام محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.