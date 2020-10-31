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حوادث

اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ قضية الإضرار بالاقتصاد القومي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:00 ص
الحكم في إعادة محاكمة
الحكم في إعادة محاكمة متهم
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اسلام مقلد
تصدر الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهره المنعقده بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، حكمها فى اعادة محاكمة ناجي فرج عبد الصمد فرج  " باحث قانوني "  المتهم رقم 17 بأمر الاحالة في القضية رقم 1/7 لسنة 2017 جنايات امن الدولة طوارئ التجمع الخامس، ومن شركاء القيادي الإخواني حسن مالك لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي".  

ويصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور حمدي الشناوي الامين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي. 

وكانت محكمة الجنايات بذات الدائرة أصدرت حكما غيابيا علي المتهم بالسجن المؤبد كونه هاربأ فتم القاء القبض عليه وقام بإعادة إجراءات محاكمته امام محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

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