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تعليم

هندسة القاهرة تعلن جاهزيتها فى حال وجود موجة ثانية من فيروس كورونا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:27 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، ان الكلية تطبق الاجراءات الاحترازية التى تمنع حدوث اى عدوى بين الطلاب خلال وجودهم داخل الحرم الجامعى فى اليوم الدراسى . 

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كما اشار إلى إنه اذا ظهر اشتباه على احد الطلاب ، يوجد اماكن عزل داخل الكلية وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات المناسبة معه وتحويله الى المستشفى الجامعى على الفور ، كما ان الكلية جاهزة بالفعل فى حالة وجود موجة ثانية من فيروس كورونا . 


وكان قد صرح  عميد الكلية  ، أنه جاري طرح المقررات الدراسية للعام الجامعي الجديد على المنصات التعليمية الخاصة بالكلية وفقا للخطة التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات ، بحيث يتم الانتهاء من طرح باقي المقررات الأسبوع القادم .

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 واضاف " عبد الفتاح " ، أن هذه المقررات تكون بواقع 60% منها في مقر الكلية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة و 40%  أونلاين ، من خلال طرح المحاضرات الكترونيا على المنصة التعليمية ، موضحا أنه سيتم تفعيل منصة (البلاك بورد) لطرح المقررات والبرامج الدراسية عليها.

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