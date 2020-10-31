هندسة القاهرة تعلن جاهزيتها فى حال وجود موجة ثانية من فيروس كورونا

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كما اشار إلى إنه اذا ظهر اشتباه على احد الطلاب ، يوجد اماكن عزل داخل الكلية وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات المناسبة معه وتحويله الى المستشفى الجامعى على الفور ، كما ان الكلية جاهزة بالفعل فى حالة وجود موجة ثانية من فيروس كورونا .









وكان قد صرح عميد الكلية ، أنه جاري طرح المقررات الدراسية للعام الجامعي الجديد على المنصات التعليمية الخاصة بالكلية وفقا للخطة التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات ، بحيث يتم الانتهاء من طرح باقي المقررات الأسبوع القادم .





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واضاف " عبد الفتاح " ، أن هذه المقررات تكون بواقع 60% منها في مقر الكلية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة و 40% أونلاين ، من خلال طرح المحاضرات الكترونيا على المنصة التعليمية ، موضحا أنه سيتم تفعيل منصة (البلاك بورد) لطرح المقررات والبرامج الدراسية عليها.

قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، ان الكلية تطبق الاجراءات الاحترازية التى تمنع حدوث اى عدوى بين الطلاب خلال وجودهم داخل الحرم الجامعى فى اليوم الدراسى .