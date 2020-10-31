البنتاجون: الكوماندوز والعمليات الخاصة نفذا عملية لتحرير أمريكي مختطف في النيجر

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" نجاحها في إطلاق سراح مواطن أمريكي كان مخطوفا في النيجر.





ونفذت القوات الأمريكية عملية نوعية شديدة الخطورة شمال نيجيريا المجاورة لجمهورية النيجر، لإنقاذ مواطن أمريكي اختطف الأسبوع الماضي على يد مجموعة مسلحة.





وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن قوات الكوماندوز وقوة خاصة من البحرية نفذت عملية تحرير المواطن الأمريكي فيليب والتون البالغ 27 عاما، والذي احتجز كرهينة في النيجر.





وتمت العملية بالتعاون بين الحكومة الأمريكية والمسؤولين في النيجر ونيجيريا، وفقا لشبكة "اي بي سي نيوز" الأمريكية.



