AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البنتاجون: الكوماندوز والعمليات الخاصة نفذا عملية لتحرير أمريكي مختطف في النيجر

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:34 م
البنتاجون يعلن تحرير
البنتاجون يعلن تحرير أمريكي مختطف في النيجر
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" نجاحها في إطلاق سراح مواطن أمريكي كان مخطوفا في النيجر.

ونفذت القوات الأمريكية عملية نوعية شديدة الخطورة شمال نيجيريا المجاورة لجمهورية النيجر، لإنقاذ مواطن أمريكي اختطف الأسبوع الماضي على يد مجموعة مسلحة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن قوات الكوماندوز وقوة خاصة من البحرية نفذت عملية تحرير المواطن الأمريكي فيليب والتون البالغ 27 عاما، والذي احتجز كرهينة في النيجر.

وتمت العملية بالتعاون بين الحكومة الأمريكية والمسؤولين في النيجر ونيجيريا، وفقا لشبكة "اي بي سي نيوز" الأمريكية.

وأكدت التقارير أنه لم يصب أي عسكري أمريكي بأذى خلال العملية، وأن الرهينة المحررة بآمان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آخر رهينة فرنسية بالعالم تعلن إسلامها.. ما قصة صوفي بترونان المتحولة لـ مريم؟

200 يوم اختطافا.. قصة زعيم المعارضة المالي من الاختفاء حتى التحرير

محتميا بـ 3 رهائن بينهم قائد شرطة.. شاهد| لحظة مغادرة مسلح لـ بنك في جوروجيا بعد سرقته

ترشيحاتنا

مشهد رائع.. السيسي يداعب طلاب جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ.. شاهد

الرجاء المغربي لـ الكاف: نطلب تحكيما عادلا أمام الزمالك

شاهد.. قتلى وجرحى في انفجار ضخم لأنبوب غاز بالعراق

خطفوا جثة شيخ متوفى بـ كورونا.. جنازة حاشدة تهدد بكارثة فى إسرائيل.. شاهد

مصر والعراق يوقعان 15 اتفاقية تعاون بين البلدين

حبس الممثل القانوني لشركة أبليكس سنة وتغريمه 900 ألف جنيه بتهمه الإعلان المضلل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضعف الحرية وتكلفته 430 مليون دولار.. قصة تمثال الوحدة أطول نصب تذكاري في العالم

مع بدء الشتاء.. مشروب نتناوله يوميا يسد الشهية لـ3 ساعات

تعرف على سعر سكودا كودياك الجديد بعد الأوفر برايس