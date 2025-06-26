حبس سيدة و4 آخرين ينقبون عن الآثار داخل منزل بالجمالية

قررت جهات التحقيق، حبس سيدة و 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار 4 أيام.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط سيدة و 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام سيدة و 4 أشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل إحدى الورش الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.