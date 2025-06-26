قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم واسع للمستوطنين على «كفر مالك» يسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 7
رسميا.. أسعار الدولار الأمريكي اليوم
دعاء العام الهجري الجديد .. اللهم نسألك خيره ونعوذ بك من شره
رئيس "العربية للتصنيع" يكشف تفاصيل تأسيس شركة مشتركة لتوطين الصناعات الطبية
طارق يحيى: تأخر التحركات لحسم الصفقات يُفقد الزمالك لاعبين «فرز أول»
بعد خروج ماميلودي صن داونز.. خيبة أمل أفريقية في كأس العالم للأندية 2025
خطوات استخراج تأشيرة الزيادة السعودية العائلية
الأهلي يستعد لتقديم عرض رسمي لضم مدافع الإفريقي التونسي
ميدو يختار أفضل اللاعبين في الاهلي بكأس العالم للأندية
طاهر أبوزيد يكشف سرًا صادمًا عن أبو تريكة
إحنا مالنا بالعقد.. رد حاسم من المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة بشأن زيزو
ترامب يهاجم محاكمة نتنياهو ويصفها بـ«السخيفة».. ويدعو إلى إلغائها فورًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس البلطجي المتهم بفرض الإتاوات على مُلّاك الوحدات السكنية بالتجمع

المتهم
المتهم
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بممارسة أعمال البلطجة على القائمين بالمواقع الإنشائية "تحت التشطيب" بالقاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة أعمال البلطجة على القائمين بالمواقع الإنشائية "تحت التشطيب" بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية، بفرض إتاوات على عدد من ملاك الوحدات "تحت التشطيب" بدائرة القسم باستخدام سلاح نارى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (فرد خرطوش وطلقتان – سيارة "منتهية التراخيص") وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام السلاح المضبوط بحوزته بقصد إحتكار بيع مواد البناء، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حبس ممارسة أعمال البلطجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

الرئيسان السيسي

الرئيس السيسي يقرر زيادة المعاشات 15% اعتبارًا من أول يوليو 2025

تأشيرة الزيارة السعودية

شروط إصدار تأشيرة الزيارة للسعودية 2025

الرئيس السيسي يُنصف أصحاب المعاشات.. قرار جمهوري انتظره الملايين

الرئيس السيسي يُنصف أصحاب المعاشات.. قرار جمهوري انتظره الملايين

مجلس الوزراء

تعديل في قانون التأمينات والمعاشات.. الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة

طارق النبراوي نقيب المهندسين

غضب عارم ضد النقيب.. المهندسين تقرر منح عضويتها للحاصلين على دبلوم صنايع

أحمد السقا ومها الصغير

فحص بلاغ مها الصغير ضد أحمد السقا والتحري عن ملابساته

ترقيات الموظفين

بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025

ترشيحاتنا

ميدو

متابعه من سنين.. ميدو يتغني بصفقة الأهلي الجديدة

ريال مدريد

ريال مدريد يعلن قائمته لمواجهة سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025

طاهر أبو زيد

طاهر أبو زيد: مشاركة العرب في مونديال الأندية كشفت الفوارق الكبيرة.. وحان وقت التغيير

بالصور

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة

طريقة سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة سلطة بابا غنوج بالطحينة.

8 فوائد جماليّة للفول السوداني

8 فوائد جماليّة للفول السوداني
8 فوائد جماليّة للفول السوداني
8 فوائد جماليّة للفول السوداني

بدون أجهزة ولا جلسات.. اعرفي أسهل طريقة لشد الخدود المترهلة والتجاعيد

الخدود المترهلة والتجاعيد
الخدود المترهلة والتجاعيد
الخدود المترهلة والتجاعيد

مشروب صحى.. طريقة عمل سموزى بالتمر و القرفة

طريقة عمل سموزى بالتمر و القرفة .
طريقة عمل سموزى بالتمر و القرفة .
طريقة عمل سموزى بالتمر و القرفة .

فيديو

شيرين عبد الوهاب

مهرجان موازين.. بوابة شيرين عبد الوهاب للعودة إلى الساحة من جديد

مانويل جوزيه

لم أكن لأكمل 3 شهور مع الأهلي.. مانويل جوزيه يعترف: كنت أنوي الهرب

الفنان إدوارد

إدوارد: المخرج محمد سامي استفزني في مسلسل إش إش| فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد