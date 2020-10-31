الأزهر يعزي الشعب اليوناني والتركي في ضحايا زلزال بحر إيجة

تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة إلى أسر ضحايا زلزال بحر إيجة، الذي وقع أمس الجمعة.
وأسفر الزلزال عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، في محافظة "إزمير" التركية وجزيرة "ساموس" اليونانية، داعيا المولى عز وجل أن يرزق أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
محمد شحتة
sent18 minuteيتقد الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة إلى أسر ضحايا زلزال بحر إيجة، الذي وقع أمس الجمعة.
وأسفر الزلزال عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، في محافظة "إزمير" التركية وجزيرة "ساموس" اليونانية، داعيا المولى عز وجل أن يرزق أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.