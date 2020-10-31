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ديني

الأزهر يعزي الشعب اليوناني والتركي في ضحايا زلزال بحر إيجة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:34 م
صدى البلد
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محمد شحتة
تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة إلى أسر ضحايا زلزال بحر إيجة، الذي وقع أمس الجمعة. 

وأسفر الزلزال عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، في محافظة "إزمير" التركية وجزيرة "ساموس" اليونانية، داعيا المولى عز وجل أن يرزق أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. 

محمد شحتة
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18 minuteيتقد الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة إلى أسر ضحايا زلزال بحر إيجة، الذي وقع أمس الجمعة. وأسفر الزلزال عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، في محافظة "إزمير" التركية وجزيرة "ساموس" اليونانية، داعيا المولى عز وجل أن يرزق أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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