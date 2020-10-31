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حماية المستهلك: رد الـ 25 % من مصروفات المدارس قرار نافذ .. فيديو

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:23 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعمل بمنهجية واضحة للجميع، وفيما يخص قرار إعادة نسبة 25% من مصروفات أتوبيس المدرسة والجامعات للطلاب، أكد على أنه تم نشره في جريدة رسمية.

وأضاف "فرج" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الجهاز أعطى وقت للمدارس والجامعات من أجل تنفيذ القرار، متابعا: بدأنا بعدها في استقبال شكاوى أولياء الأمور والتي وصلت إلى 2000 شكوى.

وأكمل: المميز في الأمر أن نسبة 93 أو 95% من المؤسسات والجهات التعليمية قامت بإعادة المبلغ للطلاب مرة أخرى، مشيرا إلى أن المعاهد التابعة للأزهر التزمت وأيضا التابعة للكنائس.

وأوضح أن الجهات التي رفضت إعادة المبلغ تم تحويلها إلى النيابة المختصة، وتم الإعلان عن المدارس وأصحابها، وتتراوح العقوبة من 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه وتعاد في حالة التكرار.

وأشار إلى أن الشكاوى التي تصل إلى الجهاز يتم التعامل معها على الفور، مؤكدا أن قرار جهاز حماية المستهلك ملزم فور الصدور ومن حق أي شخص الاعتراض.

وقال: حال رفع قضية على الجهاز لا تؤثر تلك القضية على قرار جهاز حماية المستهلك، وعليه فهو ملزم بتنفيذ القرار، مشيرا إلى أن تلك القضية ليس لها علاقة بحضور الطالب من عدمه بالمؤسسات التعليمية.

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