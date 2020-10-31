بيراميدز يقلص الفارق مع المقاولون بأقدام محمد فتحي

أحمد العربي، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سمير ثابت، محمد السيد ، يوسف الجوهري، كريم مصطفى، عبد الرحمن فاروق، أحمد الشيمي، عبد العزيز موسى، سيف الدين الجزيري ، طاهر محمد طاهر.



