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رياضة

بيراميدز يقلص الفارق مع المقاولون بأقدام محمد فتحي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:22 م
لاعبي بيراميدز
لاعبي بيراميدز
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حسام الحارتي
أحرز محمد فتحي لاعب نادي بيراميدز، الهدف الأول لفريقه، في شباك المقاولون العرب، في المباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري .

الهدف جاء في الدقيقة "40"، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك نادي المقاولون العرب .

وكان محمود السيد ، لاعب المقاولون، قد أحرز هدف تقدم فريقه في الدقيقة 10، من خلال الانفراد بحارس مرمي نادي بيراميدز ليتمكن من وضعها بسهولة لتسكن الشباك.

وبعدها تمكن كريم مصطفي في الدقيقة "24"، من إحراز الهدف الثاني في شباك نادي بيراميدز من خلال تمريرات متتالية داخل منطقة الجزاء ليتمكن من وضعها بكل سهولة لتسكن الشباك.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:
أحمد العربي، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سمير ثابت، محمد السيد ، يوسف الجوهري، كريم مصطفى، عبد الرحمن فاروق، أحمد الشيمي، عبد العزيز موسى، سيف الدين الجزيري ، طاهر محمد طاهر.

بينما جاء تشكيل بيراميدز:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: طارق طه - عبد الله بكري - محمد عطوة - ولفريد كانون

خط الوسط: عمر العيوني - إسلام عيسى -  - محمد فتحي - محمود حمادة - إبراهيم حسن يقلص 

خط الهجوم: حسام غانم 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - محمد حمدي - أحمد أيمن منصور- أحمد توفيق - إبراهيم عادل 

ويقود مسئولية الفريق خلال المباراة، هاني سعيد المدير الرياضي، ومحمود فتح الله المدرب العام لفريق الكرة.

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