بالصور.. انطلاق فعاليات دورة مواجهة الأزمات والكوارث بجامعة القناة

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب دورة تدريبية حول مواجهة الأزمات والكوارث بالتعاون مع جمعية الكشافة الجوية المركزية المصرية وزارة الشباب والرياضة، بجامعة قناة السويس .





بدأت الدورة اليوم السبت ٣٠ اكتوبر وتستمر حتى ٢ نوفمبر، تحت رعاية الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة وإشرف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





واستقبل الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب القائمين على الدورة مشيرا إلى أن فعاليات اليوم الأول تضمنت محاضر بوحدة الإطفاء.

وبإشرف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية ورئيس مجلس إدارة الجمعية سعيد خليفة ورئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية حاتم على ماهر.





وبتنظيم من إدارة نشاط الجواله والخدمة العامة بإشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة و إبتسام سليم مدير إدارة الجواله وأميرة احمد مشرفة الجوالات .





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