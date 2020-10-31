أستاذ أمراض صدر بعد تزايد إصابات كورونا: باين عليها بجد

حذر الدكتور عاطف فاروق القرن أستاذ أمراض الصدر بكلية الطب بجامعة أسيوط، من ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجدة بنسبة 20% خلال الفترة الحالية وعودة الإصابات الشديدة .

وقال القرن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك :" باين عليها بجد .. لاحظت زيادة تقريبا 20% في حالات كورونا المستجدة وبداية رجوع الحالات الشديدة .

ووجه أستاذ أمراض الصدر، 4 نصائح للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا ، أولا التباعد الاجتماعي الجسدي على الأقل متر ، ارتداء الكمامة ، غسيل الأيدي مرارا بالصابون ، تقليل اللقاءات اليومية بقدر الإمكان وعدم الخروج إلا للضرورة .



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وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، تفقد اليوم السبت ، سير العمل بمستشفي الصدر والحميات للتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في شنط علاج فيروس كورونا المستجد وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والأمنية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها .