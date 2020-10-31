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أخبار العالم

عمدة ليون: لا معلومات حاليا عن دوافع منفذ إطلاق النار على الكاهن

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:28 م
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
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أحمد محرم
قال عمدة مدينة ليون الفرنسية أن السلطات لا تملك أي معلومات في الوقت الحالي عن منفذ هجوم إطلاق النار على كاهن أثناء خروجه من كنيسة بالمدينة.

ودعت الشرطة الفرنسية المواطنين إلى تجنب المرور في منطقة شهدت إطلاق مسلح النار على كاهن أثناء خروجه من كنيسة في مدينة ليون.

وكشفت السلطات الفرنسية عن أن الكاهن المستهدف يوناني الجنسية، وقد أصيب إثر إطلاق النار عليه بينما لاذ المسلح بالفرار.

وأفادت التقارير بانتشار أمني مكثف في محيط الدائرة السابعة بمدينة ليون، حيث وقع الحادث.

وشددت الحكومة الفرنسية يوم الخميس الإجراءات الأمنية عقب هجوم بسكين نفذه شاب تونسي قتل خلاله 3  ضحايا.

ويأتي الحادث عقب قطع رأس مدرس التاريخ الفرنسي صاموئيل باتي، الشهر الجاري، على يد شاب شيشاني الأصل، بعدما عرض على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي محمد.

وتصاعدت منذ الأسبوع الماضي، حملة ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصلت إلى حد المطالبة بمقاطعة المنتجات الفرنسية، عقب تأكيد باريس استمرارها في نشر الرسوم الساخرة.

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