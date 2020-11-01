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فن

عيد ميلاد محسن محي الدين .. اشتهر بالأدوار الأرستقراطية وتزوج نسرين بوصية أبيه

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:13 ص
محسن محيى الدين
محسن محيى الدين
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أحمد إبراهيم - محمد نحلة
يحتفل الفنان محسن محيى الدين اليوم بعيد ميلاده الـ 61، وقدم خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى. 

ارتبط اسمه دائمًا بأدوار الشاب الوسيم المدلل، حيث ساهمت ملامحه الهادئة على حصره في الأدوار الأرستقراطية.. الفنان محسن محي الدين أو الفتى المدلل كما أطلق عليه جمهوره في حقبة الثمانينيات.

ولد محسن محي الدين في محافظة القاهرة في الأول من شهر نوفمبر من العام 1959.

كشف محسن محي الدين خلال لقائه في برنامج «احكي يا شهريار» قصة زواجه من الفنانة نسرين، حيث قال: «زوجتي نسرين في عيني كل النساء وهي نعمة من الله لأنها دائمًا تدفعني للأمام».

وأضاف: «تعرفت عليها منذ الطفولة حيث كنا نقدم سويًا بعض برامج الأطفال، ولكن لأن الفتيات ينظرن إلى الشباب من هم أكبر منهن، فلم أتحدث معها»، متابعًا: «تزوجت نسرين من رجل أخر في عمر الـ 17 وأنجبت وأصبحت لا أراها».

واستطرد الفنان محسن محي الدين: «جمعتنا الصدفة مجددًا في باريس وعملت أنها ستعود للتمثيل وأن زوجها توفى وتجدد الحب بيننا، وعند تواجدنا في باريس طلبت منها أن ترسل دواء لوالدي وذهب بالفعل لأسرتي وأحبوها كثيرًا، وعند عودتي بعد وفاة أبي اكتشفت أن وصيته أن أتزوج من نسرين».
 

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