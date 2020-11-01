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أخبار البلد

أبو العينين يستجيب لأهالي العجوزة: إصلاح أعمدة إنارة وتغطية بالوعة مكشوفة بشارع عبد المنعم رياض

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 12:24 ص
مكتب خدمات النائب
مكتب خدمات النائب محمد أبو العينين
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استجاب النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب لاستغاثة أهالي العجوزة بعد شكواهم من وجود بالوعة صرف صحي بدون غطاء، وأسلاك كهرباء مكشوفة وبارزة من أعمدة الإنارة بشارع عبد المنعم رياض.

وفي أقل من 12 ساعة وجه النائب محمد أبو العينين، فريقا من مكتب الخدمات التابع له لإنهاء المشكلة بتغطية بالوعة الصرف الصحي، وإصلاح أعمدة الكهرباء حفاظا على الأهالي وطلاب المدارس.

ووجه الأهالي الشكر للنائب أبو العينين، مشيدين بتدخله السريع كما أكدوا على ثقتهم في خطواته لتطوير دائرة الجيزة والدقي والعجوزة وتلبية مطالبهم. 
أبو العينين يستجيب لأهالي العجوزة: إصلاح أعمدة إنارة وتغطية بالوعة مكشوفة بشارع عبد المنعم رياض
أبو العينين يستجيب لأهالي العجوزة: إصلاح أعمدة إنارة وتغطية بالوعة مكشوفة بشارع عبد المنعم رياض
أبو العينين يستجيب لأهالي العجوزة: إصلاح أعمدة إنارة وتغطية بالوعة مكشوفة بشارع عبد المنعم رياض
أبو العينين يستجيب لأهالي العجوزة: إصلاح أعمدة إنارة وتغطية بالوعة مكشوفة بشارع عبد المنعم رياض
أبو العينين يستجيب لأهالي العجوزة: إصلاح أعمدة إنارة وتغطية بالوعة مكشوفة بشارع عبد المنعم رياض
أبو العينين يستجيب لأهالي العجوزة: إصلاح أعمدة إنارة وتغطية بالوعة مكشوفة بشارع عبد المنعم رياض

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