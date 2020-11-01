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رياضة

مدرب باريس سان جيرمان ينهي الجدل حول إصابة مبابي ومويس كين

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:19 ص
توماس توخيل ومبابي
توماس توخيل ومبابي
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محمد سمير
كشف توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان سبب استبدال ثنائي الهجوم كيليان مبابي ومويس كين خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه على نانت 3-0 مساء السبت في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

وقال توخيل عبر قناة كانال بلس الفرنسية: "لا أعتقد أن مبابي يعاني من إصابة بل إجهاد، ونفس الأمر بالنسبة لمويس كين الذي تعرض لتدخلات عنيفة ومؤلمة، وكانت لديه رغبة في استكمال اللقاء، لكنني رفضت، فالوقت غير مناسب للمخاطرة، وأتمنى ألا يكون لدينا مصابين جدد".

وأضاف المدرب الألماني: "مبابي لاعب شاب، إنه صغير جدا، وأمامه الكثير ليتحسن، ولكن إحراز وصناعة الأهداف تعد خطوة للأمام للبقاء على مستوى عال، لقد كان حاسما أمام نانت بهدف وتمريرة حاسمة".

وعن موقف المصابين، أوضح المدير الفني لسان جيرمان: "أتمنى أن يشارك لياندرو باريديس في التدريبات يوم الإثنين، أما ماورو إيكاردي لست متأكدًا من جاهزيته".

وتطرق أيضا للحديث عن مباراة نانت، مضيفا "أنا سعيد للغاية، أجرينا عدة تعديلات على التشكيل الأساسي لأنني رأيتها خطوة مهمة، لا يمكن انتظار تقديم عروض مبهرة في كل المباريات، نحن نفتقد الجماهير، يجب ألا نغفل ذلك، الحضور الجماهيري عامل مهم في تقديم أداء أفضل، وسعادتي أكبر لأننا لعبنا المباراة بجدية وحيوية وكنا أكثر تحررا في الشوط الثاني".

وأتم تصريحاته "قيس رويز أدى مباراة جيدة، والآن يبدأ التحدي الأصعب بالنسبة له وهو تكرار هذا المستوى المتميز".

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