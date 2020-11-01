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رياضة

لم تكن صدفة .. كواليس وأسباب خناقة فضل وكهربا فى احتفالية تتويج الأهلي بدرع الدوري

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:44 ص
خناقة كهربا وفضل
خناقة كهربا وفضل
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محمد سمير
توج النادي الاهلي بلقب الدوري الممتاز، وتسلم الدرع بناءً على قرار إتحاد الكرة، مُتربعًا على قمة الدوري برصيد ٨٩ نقطة جمعها من ٢٨ فوزا و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الاهلي ٧٤ هدفًا وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجومًا والأقوى دفاعًا.

وتصدرت المشاجرة التي نشبت بين محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، ومحمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي، المشهد في احتفالية تتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري الممتاز.

المشاجرة فرضت نفسها بشكل كبير على تتويج الأهلي باللقب وفوزه على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة للدوري.

ونستعرض لكم فى التقرير التالي أبرز كواليس واسباب الازمة بين فضل وكهربا:

رواسب السوبر

لم تكن مشاجرة مباراة التتويج وليدة الصدفة، فهناك رواسب بين الطرفين منذ أحداث لقاء كأس السوبر المصري بالإمارات بين الأهلي والزمالك والذي أصدر بعده اتحاد الكرة قرارا بإيقاف كهربا لنهاية الموسم.

وعلم كهربا وقتها من بعض المقربين إليه، أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية، كان أحد أسباب هذه العقوبة الضخمة ضده، بعد الاشتباكات التي دارت بين اللاعبين عقب لقاء الأهلي والزمالك.

كهربا حاول تجنب الاحتكاك بفضل وتجاهل مصافحته أثناء تقدم اللاعب في احتفالية التتويج ومصافحته لمحمود الخطيب رئيس الأهلي ومؤمن زكريا مهاجم الفريق الأحمر.

مخالفة البروتوكول

فضل حاول إبعاد كهربا عن منطقة تسليم درع الدوري المصري، لأن اللاعب خالف البروتوكول الخاص بالتسليم في التواجد في هذه المنطقة.

ويرى البعض أن فضل أخطأ في جذب كهربا وإبعاده بيده ما تسبب في التلاسن بينهما والاشتباك بالأيدي.

مذكرة فضل ورد فعل الأهلي

أصبح واضحا للجميع، أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية سيتقدم بمذكرة رسمية للجنة الانضباط بالاتحاد المصري، لدراسة الواقعة وتوقيع عقوبة ضد اللاعب.

ويترقب محمد فضل الرد الرسمي من إدارة النادي الأهلي ومعاقبتها للاعب، بعد أن أخطأ من وجهة نظر عضو الجبلاية في مخالفته البروتوكول واشتباكه مع مسؤول اتحاد الكرة في مشهد لا يليق بالكرة المصرية.

كهربا يبرئ نفسه

من جانبه ، برأ محمود كهربا نفسه من اتهامات فضل مؤكدا في تصريحات تليفزيونية، أنه لم يخطئ من الأساس في حق عضو اتحاد الكرة.

وأكد كهربا أن الفيديو كان واضحا والمشهد كان على مرأى ومسمع من الجميع، موضحا أن محمد فضل جذبه من يديه أثناء توجهه للاحتفال وهو ما جعله يبعد يديه.

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