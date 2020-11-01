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رياضة

وفقاً للائحة.. الإيقاف والغرامة في انتظار «كهربا» بعد خناقة محمد فضل

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:38 ص
محمد فضل - كهربا
محمد فضل - كهربا
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يسري غازي
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن العقوبات التى يواجهها محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادى الأهلى بعد الخناقة التى نشبت بينه وبين محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية.

كان فريق الكرة الأول بنادي الاهلي توج باللقب رقم ٤٢ وفاز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في ختام منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وقال المصدر ذاته أن العقوبات التى يواجهها كهربا تستند الى المادة 23 بلائحة الانضباط التى تعاقب الإهانة أو الإساءة أو التهديد لأي من أعضاء اتحاد الكرة أو مجلس الإدارة.

وأضاف: كهربا يواجه وفقا للائحة الانضباط إلى عقوبات بالإيقاف تصل إلى ٣ مباريات والغرامة المالية التى تصل إلى 50 ألف جنيه.

كان محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة قرر تقديم مذكرة إلى مجلس الإدارة ضد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادى الأهلى.

واستند محمد فضل فى مطالبته إحالة كهربا إلى لجنة الانضباط، حيث استند في شكواه إلى قيام اللاعب بالإساءة لممثل اتحاد الكرة في مراسم حفل تتويج الأهلي بدرع الدورى رقم ٤٢.

كما استند فضل إلى أنه حاول إبعاد كهربا عن منطقة تسليم درع الدوري المصري، لأن اللاعب خالف البروتوكول الخاص بالتسليم في التواجد في هذه المنطقة فضلا عن قيام اللاعب بالتعدي عليه بالدفع بيده فى صدر عضو الجبلاية.

وشهدت احتفالات الأهلي بالتتويج بلقب الدوري، اشتباكا بين محمود "كهربا" لاعب المارد الأحمر مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية أثناء دخول مؤمن زكريا الملعب للإحتفال بالدرع.

وكتب الإعلامي هاني حتحوت عبر حسابة على "تويتر": "ما علمته في اشتباك كهربا ومحمد فضل، أن عضو اللجنة الخماسية أراد أن يحمل نجل مؤمن زكريا وهو ما اعترض عليه جناح الأهلي.. فتطور الموقف إلى هذا المشهد".

وشهدت لحظة نزول محمد فضل لأرضية الملعب لتسليم الأهلي الدرع رفقة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ومؤمن زكريا، مشادة من كهربا والاشتباك مع فضل بالأيدي في مشهد مؤسف.

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