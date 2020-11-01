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لاشين إبراهيم: نسبة المشاركة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب 28.6%.. فيديو

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:38 م
المستشار لاشين إبراهيم،
المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
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فرح علاء الخولي - ايهاب عيد - عمر خالد
قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 31 مليونا و719 ألفا و224 ناخبا،  شاملة 246 ألفا و157 ألف ناخب بدائرة دير مواس بالمنيا التي تم تأجيل الانتخابات بها على المقعد الفردي، وعدد الناخبين الحاضرين 9 ملايين و69 ألفا و729 ناخبا، وبنسبة المشاركة 28.6%.

وتابع المستشار لاشين إبراهيم، في مؤتمر صحفي للهيئة لإعلان نتائج المرحلة الأولى من انتخابات النواب 2021، أن عدد الأصوات الصحيحة للنظام الفردي 8 ملايين و38 ألفا و209 ناخبين، وعدد الأصوات الباطلة للنظام الفردي مليون و5 آلاف و 689 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة لنظام القوائم 7 ملايين و300 ألف، وعدد الأصوات الباطلة لنظام القوائم مليون و769 ألف و702 صوتا.

وبالنسبة للمقاعد الفردية عن دائرة الجيزة اعتمد فوز، علاء ناجي وعلى سمير عن منشاة القناطر، محمد السيد بولاق الدكرور، ومحمد سلطان اول أكتوبر، وشحاته أبو حافظ اطفيح، محمد رشاد البرتقالي أبو النمرس، ونشوى الديب إمبابة، أسامة الاشموني عن دائرة الوراق، ومحمد أبو العينين عن الجيزة.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، والتى أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل.

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