AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإنجليزي.. التاريخ ينحاز لـ مانشستر يونايتد أمام آرسنال قبل موقعة الليلة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:14 م
مانشستر يونايتد ضد
مانشستر يونايتد ضد آرسنال
Advertisements
محمد السعيد
يترقب عشاق كرة القدم العالمية مواجهة من العيار الثقيل اليوم الخميس بين مانشستر يوناتيد وآرسنال، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال والقنوات الناقلة:

تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورتس 1 و 2 ، بتعليق حفيظ دراجي.

ويدخل مانشستريونايتد مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد سحق لايبزيج، الأسبوع الماضي بخمسة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية مندور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتسلح مانشستر يونايتد بعامل الأرض في مباراة اليوم، من أجل تحقيق الفوز وتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

في المقابل يطمح آرسنال بقيادة الدولي المصري محمد النني في انتزاع الثلاث نقاط من الشياطين الحمر، للحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

ترتيب آرسنال ومانشستر يونايتد:

ويحتل آرسنال المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الـ 15.

تاريخ مواجهات الفريقين:

ألتقى مانشستر يونايتد في آرسنال في 187 مباراة في مختلف المسابقات، فاز الشياطين الحمر في 81 مباراة مقابل 61 للجانرز، بينما كان التعادل حاضرا في 45 مناسبة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مانشستر يونايتد يستضيف كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

قمة خارج التوقعات بين مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي والقنوات الناقلة

قمة خارج التوقعات بين مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي

تشكيل مانشستر يونايتد وآرسنال المتوقع قبل قمة الدوري الإنجليزي

موعد قمة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

بشرى: خطوبتى بمهرجان الجونة كانت غير متوقعة

مصدر قانونى يفجر مفاجأة بشأن عقوبات خناقة محمد فضل وكهربا

مرتضى منصور يصل إلى مجلس الدولة لنظر دعوى إلغاء قرار اللجنة الأولمبية

أجرأهن رانيا يوسف.. 20 صورة تكشف أبرز الإطلالات المثيرة للجدل خلال شهر أكتوبر

شادى محمد يهاجم محمد فضل بعد خناقته مع كهربا

بعد خناقة الدرع .. محمد فضل يمنع كهربا من الانضمام لمنتخب مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحدد سبب غير متوقع لعدم ارتداء الأشخاص للكمامة

بعد تصدرها التريند بسبب صورتها الأخيرة.. شاهد.. أجرأ إطلالات نسرين طافش

تعرف على تفاصيل وسعر سيارة محمد رمضان «رولز رويس» الجديدة.. فيديو وصور