الدوري الإنجليزي.. التاريخ ينحاز لـ مانشستر يونايتد أمام آرسنال قبل موقعة الليلة





موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال والقنوات الناقلة:





تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورتس 1 و 2 ، بتعليق حفيظ دراجي.





ويدخل مانشستريونايتد مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد سحق لايبزيج، الأسبوع الماضي بخمسة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية مندور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.





ويتسلح مانشستر يونايتد بعامل الأرض في مباراة اليوم، من أجل تحقيق الفوز وتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.





في المقابل يطمح آرسنال بقيادة الدولي المصري محمد النني في انتزاع الثلاث نقاط من الشياطين الحمر، للحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.





ترتيب آرسنال ومانشستر يونايتد:





ويحتل آرسنال المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الـ 15.





تاريخ مواجهات الفريقين:





ألتقى مانشستر يونايتد في آرسنال في 187 مباراة في مختلف المسابقات، فاز الشياطين الحمر في 81 مباراة مقابل 61 للجانرز، بينما كان التعادل حاضرا في 45 مناسبة.

يترقب عشاق كرة القدم العالمية مواجهة من العيار الثقيل اليوم الخميس بين مانشستر يوناتيد وآرسنال، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.