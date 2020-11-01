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أحمد موسى: أحمد أبو الغيط رجل دولة بمعنى الكلمة وحافظ أسرارها

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:01 م
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي احمد موسى إن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية احتفل بتوقيع كتابه شهادتي بالنسخة الانجليزية داخل الجامعة الأمريكية.

وأضاف، أثناء تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن أبو الغيط رجل من رجال الدولة بمعنى الكلمة؛ مشيرا أنه  لم يذكر كل شئ في الكتاب لأنها أسرار دولة وامن قومي.

ووصف موسى، أبو الغيط أنه رجل دولة يعرف أن يحفظ أسرار بلده، منوها أن وزارة الخارجية هي من أهم المؤسسات لانه صوت مصر والتعامل مع مصر بالخارج . 

وأكد موسى، أن أحمد أبو الغيط كان له مواقف قوية وواضحة أثناء فترة توليه حقيبة وزارة الخارجية؛ مرددا: « ابو الغيط حكي لي ان كونداليزا رايس حاولت ان تفرض عليه أن يفرج عن ايمن نور وقت اتهامه في احدى القضايا».

وتابع موسى: « أبو الغيط أتصل بالرئيس مبارك والذي رفض الأمر وأمره بالانسحاب مع الحوار مع وزير الخارجية الامريكية وفتها». 

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