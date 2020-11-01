فرنسا: الإسلام السياسي يسعى إلى تقسيم المجتمع

علق رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، لأول مرة على حوادث الإرهاب المتطرف التي تضرب البلاد، بعد سلسلة هجمات شهدتا فرنسا على مدار الشهر الماضي.





وقال رئيس الوزراء الفرنسي في حوار مع قناة "تي إف 1" الفرنسية إن "هناك عدو أعلن الحرب على فرنسا.. الإسلام السياسي والراديكالي"، معتبرا أن بلاده يجب أن تربح المعركة الأيدولوجية.





وأضاف كاستكس "هذا العدو يسعى أولا قبل كل شيء إلى تقسيمنا وتفرقتنا وتفتيت قيم المجتمع الوطني".





واستنكر المسؤول الفرنسي التنازلات التي تم تقديمها في هذا الشأن على مدار السنوات الماضية، وأضاف "الطريقة الأساسية لكسب أي معركة هي أن يتحد المجتمع الوطني".



