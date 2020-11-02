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أخبار العالم

إصابات كورونا في إفريقيا تصل إلى مليون و785 ألفا وما يقرب من 43 ألف وفاة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:52 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصول إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إفريقيا إلى مليون و784 ألف و83 إصابة. 

كما أفاد المركز أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس وصلت إلى 42 ألفا و869 حالة وفاة، منذ انتشار الفيروس في مارس الماضي. 

وأفادت مواقع رصد إحصائيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وصول إصابات فيروس كورونا في العالم إلى ما يقرب من 47 مليون إصابة، إلى جانب تسجيل 1.2 مليون حالة وفاة بسبب الفيروس. 

وأعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الدخول في عزل صحي، وذلك عقب مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

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