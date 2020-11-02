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اقتصاد

البورصة تغلق على خسائر محدودة بنهاية التعاملات

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:01 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
اغلقت البورصة المصرية  في ختام تعاملات اليوم، علي خسائر جماعية  لمؤشراتها، ليخسر رأس مالها السوقي نحو 5.46 مليار جنيه منذ منتصف تعاملات اليوم و 700 مليون جنيه بالمقارنة بإغلاق أمس الإثنين

هوي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 ليخسر 10.429.34 نقطة بنسبة 0.26%، و لحقه مؤشر إيجي إكس 100 ليفقدد 2.672.24 نقطة بنسبة 1.7%.

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وتراجع مؤشر إيجي إكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة لينخفض إلي 1.820.45 نقطة بنسبة 1.82%، وفقد مؤششر إيجي إكس 50 نحو 1.940.10 نقطة بنسبة 1.59%.

واغلق رأسمال السوقي للبورصة على خسارة 600.4 مليار جنيه.

و أقفل المؤشر علي أداء منخفض مسجلا 24.524 ألف عملية بقيمة 582.11 مليون جني تمت علي 294.4 مليون ورقة مالية لـ 119 شركة

وصلت جملة العمليات المنفذة داخل المقصورة نحو 41.22 ألف عملية بقيمة 2.3 مليار جنيه شملت 395.323  مليون ورقة مالية لـ 186 شركة

وبلغت العمليات المنفذة خارج المقصورة نحو 217 عملية بقيمة 13.0901 مليون جنيه لـ 26 شركة علي 10.9 مليون ورقة مالية

بينما بلغت العمليات المنفذة ببورصة النيل نحو 648 عملية بقيمة 9.5 مليون جنيه شكلت 11.2 مليون ورقة منالية بـ 13 شركة

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