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تعليم

فرق "مستقبل وطن" تكشف عن أزمة بالكتب الجامعية في بورسعيد

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:53 م
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
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كتب محمد الغزاوى
استطاعت فرق أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن ببورسعيد، من اكتشاف أزمة بالكتب الجامعية لطلبة وطالبات عدد من كليات جامعة بورسعيد، وذلك ببيع الكتب الخاصة بالمواد الجامعية بأسعار عالية بمكتبات خارج الحرم الجامعي.


ومن جانبها قالت شيماء بهير - أمين المرأة بالمحافظة، إنه بناءً علي تعليمات عادل اللمعي- الأمين العام للحزب ببورسعيد، تم التواصل علي الفور بين قيادات الحزب والدكتور أيمن إبراهيم – رئيس جامعة بورسعيد، والذي استمع إلى المشكلة، وأكد علي حل الأزمة ببيع الكتب الجامعية داخل المنفذ الخاص بكل كلية وبالأسعار التي تحددها الجامعة.

يذكر أن حزب مستقبل وطن ببورسعيد، قد أطلق مبادرة لرصد مشاكل الشارع البورسعيدي من خلال فرق انتشرت بأحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، وإعداد تقارير خاصة بالمشكلات للبدء في وضع حلول لها.

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