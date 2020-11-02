كلية دار العلوم بجامعة الفيوم تستقبل طلابها الجدد

شهد الدكتور إمام عبد الفتاح عميد كلية دار العلوم فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد بالكلية، التى أقيمت تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





بحضور الدكتور صلاح العشيري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور وليد سعيد شيمي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عجيلة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد عبد الرحمن منسق الأنشطة الطلابية بالكلية.









في مستهل كلمته رحب الدكتور إمام عبد الفتاح بالطلاب الجدد متمنيا لهم التوفيق والنجاح خلال سنوات الدراسة بالكلية، كما ناشد الطلاب بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتعاون مع إدارة الكلية للحفاظ على سلامة الجميع، كما دعا الطلاب إلى ضرورة الجمع بين الأصالة والمعاصرة أثناء الدراسة بالكلية حتى تظل محلقة في سماء المعرفة، ووجههم بضرورة بناء أنفسهم من خلال المواظبة على حضور المحاضرات في مواعيدها، والمشاركة في الأنشطة الطلابية.





كما عبر الدكتور صلاح العشيري عن سعادته بتواجده بين أبنائه الطلاب الجدد والقدامى، مؤكدًا ضرورة الالتزام بحضور المحاضرات والمشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة بالكلية وخاصة إلقاء الشعر؛ حيث تتميز الكلية من بدراسة اللغة العربية وآدابها.





كما وجه الدكتور محمد عبد الرحمن الطلاب الجدد والقدامى بضرورة الفخر بالانتماء لكيان علمي كبير ككلية دار العلوم، والاجتهاد قدر الاستطاعة لتحصيل العلم، وبناء الشخصية عن طريق اكتشاف الموهبة والمشاركة في الأنشطة الطلابية.





وخلال الحفل قام عدد من الطلاب بتقديم بعض الفقرات الفنية المتنوعة كالشعر والتمثيل والإنشاد الديني.