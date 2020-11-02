بالدولار.. تعرف على سعر "جزمة" زوج درة

احتفلت الفنانة درة بحفل زفافها اليوم على رجل الأعمال هاني سعد، في أحد فنادق الجونة وسط حضور مجموعة من أصدقائهما المقربين من داخل وخارج الوسط الفني.
وظهرت الفنانة درة بفستان زفاف منفوش بأكمام ومطرز وهو ما زاد من جمالها وأناقتها.
واعتمدت درة على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الترابى وهو ما يتناسب مع إطلالتها .
وقامت درة بترك شعرها منسدلا على كتفيها على طريقة الويفى المموج وهو ما تناسب مع فستانها.
فيما ظهر رجل الأعمال هاني سعد ببدلة باللون الأسود ، واختار قميصا باللون الأبيض وببيون باللون الأسود، وقد بلغ سعر حذاء العريس 830 دولارا.
ومنعت الفنانة درة المدعوين من الكشف عن مكان الحفل، وطلبت منهم منع التصوير، ووصفت حفل زفافها بالخاص جدًّا.
وحرصت درة على دعوة الفنانين أثناء حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، ومن بين المدعوين أحمد السقا وزوجته مها الصغير، وغادة عادل، ويسرا، وليلى علوي، وعمرو يوسف وكندة علوش، وإلهام شاهين وشقيقها أمير وزوجته، وشريف رمزي وزوجته ريهام أيمن، وهند عبدالحليم وزوجها، وخالد الصاوي وزوجته، وعدد من الفنانين الآخرين.
يذكر أن هاني سعد من أشهر المهندسين المعماريين، ولديه شركة للتصميمات الداخلية والديكورات، وتعد من أشهر الشركات في هذا المجال.