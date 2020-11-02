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مرأة

بالدولار.. تعرف على سعر "جزمة" زوج درة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:31 م
حفل زفاف درة
حفل زفاف درة
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آية التيجي
احتفلت الفنانة درة بحفل زفافها اليوم  على رجل الأعمال هاني سعد، في أحد فنادق الجونة وسط حضور مجموعة من أصدقائهما المقربين من داخل وخارج الوسط الفني.


وظهرت الفنانة درة بفستان زفاف منفوش بأكمام ومطرز وهو ما زاد من جمالها وأناقتها. 


واعتمدت درة على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الترابى وهو ما يتناسب مع إطلالتها .


وقامت درة بترك شعرها منسدلا على كتفيها على طريقة الويفى المموج وهو ما تناسب مع فستانها.


فيما ظهر رجل الأعمال هاني سعد ببدلة باللون الأسود ، واختار قميصا باللون الأبيض وببيون باللون الأسود، وقد بلغ سعر حذاء العريس 830 دولارا.


ومنعت الفنانة درة المدعوين من الكشف عن مكان الحفل، وطلبت منهم منع التصوير، ووصفت حفل زفافها بالخاص جدًّا.


وحرصت درة على دعوة الفنانين أثناء حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، ومن بين المدعوين أحمد السقا وزوجته مها الصغير، وغادة عادل، ويسرا، وليلى علوي، وعمرو يوسف وكندة علوش، وإلهام شاهين وشقيقها أمير وزوجته، وشريف رمزي وزوجته ريهام أيمن، وهند عبدالحليم وزوجها، وخالد الصاوي وزوجته، وعدد من الفنانين الآخرين.


يذكر أن هاني سعد من أشهر المهندسين المعماريين، ولديه شركة للتصميمات الداخلية والديكورات، وتعد من أشهر الشركات في هذا المجال.

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