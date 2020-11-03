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فن

شاهد.. نور تشارك جمهورها بصورة من كواليس مسلسل جمال الحريم

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:07 م
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة نور جمهورها بصورة من كواليس مسلسل "جمال الحريم"،  وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت نور قائلة: "من كواليس مسلسل #جمال_الحريم .. قريبًا".

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يذكر أن آخر، أعمال الفنانة نور مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" ورضوان البرنس الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان، ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسؤولًا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم عبد المحسن ويجسده إدوارد، وفتحي "أحمد زاهر"، و"نورا" ريم سامي".

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