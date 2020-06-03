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فن

القمر ..محمد جمعة يتغزل في الفنانة نور

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:25 م
جمعة ونور
جمعة ونور
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محمد بدران

شارك الفنان محمد جمعة متابعيه صورة جديدة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهر محمد جمعة بصحبة النجمة اللبنانية نور وعلق على الصورة قائلًا " نور القمر❤️❤️❤️❤️".


يذكر أن آخر،أعمال محمد جمعة مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" ورضوان البرنس الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان، ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسؤولًا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم عبد المحسن ويجسده إدوارد، وفتحي "أحمد زاهر"، و"نورا" ريم سامي".
 

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نور القمر❤️❤️❤️❤️

A post shared by Mohamed Gomaa (@mohamed_gomaa_official) on

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