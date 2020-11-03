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أخبار العالم

أول صورة لمنفذ هجوم فيينا الإرهابي.. فيديو

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:30 م
صورة المنفذ مشوشة
صورة المنفذ مشوشة كما نشرتها صحيفة بيلد
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محمد علي
بعد ساعات من إعلان الشرطة النمساوية عن هوية منفذ هجوم فيينا الإرهابي والذي أردته فيه قتيلًا خلال مواجهتها له، وأنه شاب (لم تكشف اسمه) صغير في العشرين من أصل ألباني، نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية صورة لمنفذ الهجوم المحتمل وأحد المشاركين في الهجمات الإرهابية.


أدت الهجمات التي شهدتها فيينا مساء أمس، الاثنين، لوفاة 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين، منهم 7 في حالة خطرة.


وذكرت الصحيفة أن صاحب الصورة المموه هو بنسبة كبيرة القاتل الإرهابي.


وشوشت الصحيفة على صورة المهاجم التزامًا بتعليمات الشرطة النمساوية التي دعت وسائل الإعلام إلى عدم نشر صور أو بث مقاطع فيديو توضح هويات المهاجمين بشكل واضح.


ويظهر في الصور رجل ملتحٍ ومعه سلاح آلي ومسدس وسكين قاطع للرؤوس، إضافة إلى نشره مقطع فيديو يقسم فيه يمين الولاء للمدعو، محمد سعيد عبد الرحمن المولى، المعروف بلقب "الأمير أبو إبراهيم الهاشمي القرشي"، التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي.


ونقلت وسائل إعلام عن وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، قوله إن الجاني "كان يحمل حزاما ناسفا مزيفا، وكان مسلحا بسلاح ناري ذي ماسورة طويلة، وسلاح ناري يدوي، ومنجل، كي ينفذ هذه الجريمة الشنيعة".


كما أكد الوزير أن المهاجم الذي حمل الجنسية المزدوجة لكل من النمسا ومقدونيا الشمالية، نشر صورة في ملفه الشخصي على "إنستجرام" قبل ارتكابه الهجوم، تظهره مسلحا.


وشهدت الأحياء المركزية لفيينا، مساء يوم الاثنين، سلسلة من عمليات إطلاق نار استهدفت واحدة منها الكنيس اليهودي.


 قال فلوريان كلينك، رئيس تحرير صحيفة "فالتر"، على موقع "تويتر"، إن أحد منفذي هجوم فيينا الذي قُتل أمس، الاثنين، يدعى، كارتين إس، وعمره 20 عاما، وهو من أصل ألباني، لكن والديه من مقدونيا الشمالية.


وفي سياق الدعم الأوروبي، أعلن جهاز الشرطة الأوروبية أن سيرسل فريقا للتحقيق بهجوم فيينا الذي وقع الليلة الماضية في النمسا.



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