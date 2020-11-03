AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من حفل زفاف درة.. إلهام شاهين بصحبة احمد السقا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:36 م
السقا والهام شاهين
السقا والهام شاهين
Advertisements
محمد بدران
شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها صورة جديدة من حفل زفاف النجمة درة على رجل الأعمال هانى سعد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


وظهرت إلهام شاهين بصحبة النجم احمد السقا نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


وعقدت الفنانة درة أمس، الاثنين، عقد قرانها على رجل الأعمال هانى سعد فى الجونة بمحافظة البحر الأحمر، بحضور عدد من الفنانين والمبدعين والمقربين.


وكشفت عن وجود قصة حب تجمع بينها ومهندس الديكور هاني سعد بدأت منذ شهر يناير الماضي، بعدما ظهرا في عيد ميلادها الذي حضره العديد من المشاهير.


وظهرت درة مجددًا مع سعد في شهر مارس الماضي بعدما نشرا عدة صور من داخل سيارته.


وتداول نشطاء على السوشيال ميديا رسالة رومانسية منه إليها على "إنستجرام"، جاء فيها: "افعل ما يجعلك سعيدًا، وكن مع من يجعلك تبتسم، وتضحك بقدر ما تتنفس، وتحب طالما تعيش".


وتسبب تعليق سعد الرومانسي على منشور نشرته درة في تكرار أخبار اقتراب زواجهما.


ونقلت تقارير عن مقربين من الفنانة التونسية أنها كانت تخطط للزواج من مهندس الديكور المصري في شهر أبريل الماضي، إلا أنه تم تأجيل كل المخططات بسبب جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمنع انتشار المرض.


وكانت درة شديدة الحرص خلال الفترة الماضية على التكتم على كل ما يتعلق بحياتها الخاصة، وعدم نشر أي تفاصيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ترد دائمًا على شائعات ارتباطها بأنها عندما ترتبط سوف تعلن عن هذا الأمر

View this post on Instagram

@ahmedelsakaeg

A post shared by Elham Shahin إلهام شاهين (@elhamshahin1) on

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد عقد قرانهما .. تفاصيل قصة حب درة وهاني سعد

ربنا يهنيكم .. فيفي عبده تهنئ درة وهاني سعد بزواجهما | شاهد

وصلة رقص لـ بشرى وخالد الصاوي وشريف رمزي في حفل زفاف درة وهاني سعد.. فيديو

في ليلة زفافها .. درة تخطف قلوب جمهورها بصورة جديدة |شاهد

حنان مطاوع تهنئ درة على زفافها: ربنا يسعدك

هشام ماجد يهنئ درة على زواجها من هانى سعد.. شاهد

ترشيحاتنا

أفضل طريقة لبر الوالدين بعد وفاتهما .. أزهري يكشف عنها .. فيديو

بث مباراة الزمالك والرجاء المغربي أرضيا على قناة أون تايم

آلية للفتح والغلق وعقوبات للمخالفين.. ضوابط المحلات بالقانون الجديد

فيديو.. قرار عاجل من السلطات السعودية بعد واقعة اقتحام الحرم المكي

مش بتليق غير عليها.. 10 صور لـ درة بفساتين زفاف مختلفة.. شاهد

أخبار الرياضة.. رسالة من مرتضى منصور لـ لاعبي الزمالك.. قرار جديد من لجنة الانضباط حول خناقة كهربا ومحمد فضل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بتليق غير عليها.. 10 صور لـ درة بفساتين زفاف مختلفة.. شاهد

أكثر السيارات الـ suv مبيعا في مصر 2020 ..صور

داخل عربة التسوق.. ريهام أيمن بإطلالة كاجوال تبهر متابعيها