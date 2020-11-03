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السيول تضرب محافظات الجمهورية.. أول تعليق من وزارة الري

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:44 م
سيول
سيول
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عادل نصار
كشف المهندس حسن يحيى رئيس الادارة المركزية بوزارة الري والموارد المائية، أخر تطورات أزمة السيول التي ضربت بعض المحافظات ومنها رأس غارب والغردقة.

وقال يحيى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن إن ما حدث له نتائج سلبية وإيجابية، متابعا أن :"جاء لنا 2 مليون مكعب من الماء وبحيرة وادي خريشة في البحر الأحمر وصل لها كمية مياه كبيرة وجار حصرها".

وأضاف المهندس حسن يحيى رئيس الإدارة المركزية بوزارة الري والموراد المائية،  أن أعمال الحماية والاستعدادات التي قمنا بها خلال السنوات الماضية حمت مدن كثيرة في محافظات مصر.

وتابع المهندس حسن يحيى رئيس الادارة المركزية بوزارة الري والموارد المائية، أن الخسارة كانت تقدر بمليارات الجنيهات لولا ما قدمته الدولة من إنشاءات خلال السنوات الماضية لمواجهة أي سيول، مشيرا إلى أن وزارة الري استعدت لاستقبال مياه السيول والاستفادة منها.

وأكمل المهندس حسن يحيى رئيس الادارة المركزية بوزارة الري والموارد المائية،  أنه :"ما فيش حاجة عندنا في الوزارة تدار بطريقة عشوائية".
 

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