متخصص في الشأن الأمريكي: متوقع حدوث أعمال عنف بالقرب من البيت الأبيض

قال محمد العالم الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي، إن هناك توقعات كبيرة بحدوث أعمال عنف جديدة خارج البيت الأبيض على خلفية الانتخابات الأمريكية الحالية.





وأضاف العالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن المواطن الأمريكي بدأت في اتخاذ إجراءات احترازية.





وتابع محمد العالم الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي، أن معظم الناخبين في أمريكا فضلوا عدم الإفصاح عن اسم مرشحهم المفضل لتفادي التوترات، لافتا إلى أن بعض الولايات الأمريكية ستقوم بإعلان نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية.





وأكد محمد العالم الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي، أن بعض الولايات المتأرجحة تميل لترامب ومن الصعب التوقع بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية.



