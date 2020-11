بالإنجليزية والألمانية.. شيخ الأزهر: تألمت كثيرا بعد حادث فيينا الإرهابي

عبر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن حزنه الشديد للحادث الأليم الذي وقع بالعاصمة النمساوية فيينا.





ونشر شيخ الأزهر، رسالة مترجمة للإنجليزية والألمانية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





نص الرسالة:





"تألمت كثيرًا جراء الحادث الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة فيينا، فاجعة حوَّلت هذا المكان الهادئ الآمن إلى ساحةٍ لإراقة الدماء وبث الذعر والخوف، أتعاطف مع الضحايا وأسرهم، وجميع ضحايا الإرهاب في العالم، وأدعو لتوحيد الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية.





الرسالة بالإنجليزية

I was deeply saddened by the terrorist attack in the Austrian capital Vienna. This despicable act sadly turned a tranquil city into an arena for bloodshed and terror. I greatly sympathise with the victims of this attack and their families as well as all victims of terrorism around the world. I also call for a united international effort to combat terrorism, extremism and hate speech.





الرسالة باللغة الألمانية

Das terroristische Attentat, der inmitten der Hauptstadt Wien geschah, war sehr schmerzhaft für mich. Eine Katastrophe verwandelte diesen ruhigen sicheren Ort in einen Platz des Blutvergießens und löste Panik und Angst aus. Ich empfinde Mitleid mit den Familien der Opfer und allen Opfern des Terrorismus überall auf der Welt. Ich fordere zu einer gemeinsamen internationalen Bemühung zur Bekämpfung des Terrorismus, des Radikalismus und der Hassrede auf.