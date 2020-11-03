انطلاقة من وسط الملعب .. هدف خرافي لـ محمد صلاح في شباك أتالانتا.. فيديو

سجل فريق ليفربول الشوط الأول الهدف الثالث في شباك مضيفه أتالانتا الإيطالي، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب جيويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
جاء هدف صلاح من هجمة مرتدة بإنطلاقة سريعة من محمد صلاح من وسط الملعب الدفاعي للفريق إلى داخل منطقة جزاء أتالانتا متفوقا على كل مدافعي الفريق قبل أن ينهيها بتسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك.
وتشير النتيجة الآن إلى تقدم ليفربول بـ نتيجة 5-0 حتى الدقيقة 55.
ويتواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي رفقة ساديو ماني وديوجو جوتا، بينما يجلس فيرمينو على مقاعد البدلاء.
ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور الـ 16.
وحقق فريق ليفربول الفوز في أول مباراتين له في دور المجموعات، أمام أياكس الهولندي 1 - 0، وأمام ميتييلاند الدنماري 2 - 0.
في المقابل يطمح يتسلح فريق أتلانتا بعامل الأرض، من انتزاع الثلاث نقاط من الريدز، وخطف صدارة المجموعة.
الليفر— قـامـه (@kaamah7) November 3, 2020
دوري ابطال اوروبا | اتلانتا 0 × 3 ليفربول | هدف الثالث ليفربول محمد صلاح 🤩🤩👏🏻👏🏻👏🏻 HDpic.twitter.com/ZKN1wfsjK2