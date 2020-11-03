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فن

إلهام شاهين تشارك متابعيها صورة بصحبة عمرو يوسف وزوجته كندة علوش

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:35 م
إلهام وعمرو وكندة
إلهام وعمرو وكندة
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محمد بدران
شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها صورة جديدة من حفل زفاف النجمة درة على رجل الأعمال هانى سعد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وظهرت إلهام شاهين بصحبة النجم عمرو يوسف وزوجته الفنانة السورية كندة علوش، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وعقدت الفنانة درة أمس، الاثنين، عقد قرانها على رجل الأعمال هانى سعد فى الجونة بمحافظة البحر الأحمر، بحضور عدد من الفنانين والمبدعين والمقربين.
وكشفت عن وجود قصة حب تجمع بينها ومهندس الديكور هاني سعد بدأت منذ شهر يناير الماضي، بعدما ظهرا في عيد ميلادها الذي حضره العديد من المشاهير.

وظهرت درة مجددًا مع سعد في شهر مارس الماضي بعدما نشرا عدة صور من داخل سيارته.

وتداول نشطاء على السوشيال ميديا رسالة رومانسية منه إليها على "إنستجرام"، جاء فيها: "افعل ما يجعلك سعيدًا، وكن مع من يجعلك تبتسم، وتضحك بقدر ما تتنفس، وتحب طالما تعيش".

وتسبب تعليق سعد الرومانسي على منشور نشرته درة في تكرار أخبار اقتراب زواجهما.

ونقلت تقارير عن مقربين من الفنانة التونسية أنها كانت تخطط للزواج من مهندس الديكور المصري في شهر أبريل الماضي، إلا أنه تم تأجيل كل المخططات بسبب جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمنع انتشار المرض.

وكانت درة شديدة الحرص خلال الفترة الماضية على التكتم على كل ما يتعلق بحياتها الخاصة، وعدم نشر أي تفاصيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ترد دائمًا على شائعات ارتباطها بأنها عندما ترتبط سوف تعلن عن هذا الأمر

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