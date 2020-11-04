AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أليسون بيكر يحتفل بفوز ليفربول على أتلانتا الإيطالي بخماسية نظيفة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:18 ص
أليسون بيكر
أليسون بيكر
Advertisements
مصطفى كرم
احتفل أليسون بيكر، حارس مرمي فريق ليفربول الإنجليزي، بفوز فريقه على فريق أتلانتا الإيطالي، بخمسة أهداف دون رد، في إطار مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. 

ونشر أليسون بيكر، صورة له مع  أصدقائه بالفريق، وعلق عليها "يا له من اداء رائع".

وحقق فريق ليفربول فوزا كبيرا على مضيفه أتلانتا الإيطالي بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "جيويس"، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف الأول بعد تمريرة بينية متقنة من وسط الملعب عن طريق ترينت أرنولد ضربت الخط الدفاعي بالكامل للاعبي أتلانتا ووصلت لديوجو جوتا المتحرك بشكل ذكي خلف المدافعين لينفرد تماما بالمرمى ثم يسدد كرة رائعة من أعلى جسد الحارس إلى داخل الشباك.

ونجح البرتغالي المتألق من جوتا من تمريرة طولية من وسط الملعب عن طريق جو جوميز إلى داخل منطقة جزاء أتلانتا نجح ديوجو جوتا في ترويضها بشكل أكثر من رائع ثم أطلق تسديدة قوية للغاية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك.

وجاء هدف محمد صلاح من هجمة مرتدة بانطلاقة سريعة من محمد صلاح من وسط الملعب الدفاعي للفريق إلى داخل منطقة جزاء أتالانتا متفوقا على كل مدافعي الفريق قبل أن ينهيها بتسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك.

ونجح ماني في تسجيل الرابع تمريرة بينية متقنة من محمد صلاح بإتجاه ساديو ماني المنطلق خلف مدافعي أتلانتا داخل منطقة الجزاء والذي سدد كرة رائعة من أعلى جسد الحارس سكنت شباك المرمى.

اقرأ أيضاً:

وأحرز جوتا الهاتريك بعد تمريرة بينية متقنة من ساديو ماني بإتجاه دوجو جوتا المنطلق بشكل رائع خلف مدافعي أتلانتا انفرد بشكل كامل بالمرمى وراوغ الحارس ماركو سبورتييلو بشكل رائع ثم سدد الكرة بسهولة في الشباك الخالية.
View this post on Instagram

What a performance!!!! #ynwa #cleansheet #UCL #AB1

A post shared by Alisson Becker (@alissonbecker) on

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليفربول يخطف صدارة الدوري الإنجليزي بثنائية في شباك ويست هام ..فيديو

ليفربول ضد أتالانتا.. جوتا يسجل الأول للريدز بعد 16 دقيقة

ليفربول ضد أتالانتا .. جوتا يسجل الثاني ويعزز تقدم الريدز

بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يكتفي بهدفين في شباك أتالانتا خلال الشوط الأول من دوري الأبطال

هدف خرافة.. محمد صلاح يضيف الثالث لليفربول في شباك أتالانتا بدوري الأبطال

انطلاقة من وسط الملعب .. هدف خرافي لـ محمد صلاح في شباك أتالانتا.. فيديو

ترشيحاتنا

نجوم هوليوود يشاركون مخاوفهم بشأن النتائج غير المتوقعة لسباق الرئاسة الأمريكية 2020

أخبار التوك شو| فضيحة جنسية جديدة لـ معتز مطر.. وتامر أمين يعلق على أزمة والد طفل المرور

مصري بـ نيويورك يكشف الأسباب حال خسارة ترامب.. فيديو

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. منافسة شرسة في فلوريدا.. وبايدن يحصل على 131 صوتاً في المجمع الانتخابي مقابل 92 لترامب

الانتخابات الأمريكية 2020.. ترامب يفوز في ولاية إنديانا على منافسه الديمقراطي بايدن

ماذا حدث لطفل المرور بعد دخوله رعاية الطفل.. مدير نجدة الطفل يجيب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميلانيا ترامب تستفز الأمريكيين خلال تصويتها في انتخابات الرئاسة.. فيديو وصور

مشادة محتدمة بين أنصار ترامب وبايدن خارج مركز اقتراع في نيويورك.. شاهد

رحلة مدتها 3 ساعات.. أمريكيون يتوجهون للتصويت في انتخابات الرئاسة على ظهور الخيول.. شاهد