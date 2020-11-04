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أخبار العالم

باحث بمعهد واشنطن: الانتخابات الرئاسية تسببت في انقسام كبير بالشارع الأمريكي.. فيديو

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:57 ص
صدى البلد
قال السفير ديفيد بولوك، الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن هناك حالة انقسام بين الشعب الأمريكي بسبب الانتخابات الرئاسية.

وأوضح "بولوك" في مداخلة له مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع على قناة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، أن الانتخابات الرئاسية تشهد حالة من الاستقطاب إضافة إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا للتصويت والمشاركة السياسية، مضيفًا أن ملايين الناخبين صوّتوا عبر البريد وهذا يحتاج إلى وقت أكثر.

وتوقع السفير السابق، استمرار الاحتجاجات والتوتر السياسي الداخلي بعد إعلان نتيجة الانتخابات لكن الفوضى والاشتباكات لن تحدث.

ولفت إلى أنه لا يتوقع حدوث تغيير سريع تجاه إيران في حالة تغيرت الإدارة الأمريكية.

  
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