محمد صلاح يتصدر تويتر بعد تألقه أمام أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏صدارة المجموعة دون استقبال اي هدف رغم مواجهة اياكس خارج الأرض واتلانتا خارج الأرض، ليفربول تقريبًا حسم التأهل من الان ، رغم الإصابات ، ورغم أنه كان يلعب بالفريق الاحتياطي .. عظيم والله ياكلوب" و " ‏صانع التاريخ محمد صلاح يُسجل هدفه الواحد و العشرين مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا ليتساوي مع أسطورة الريدز الحية ستيڤين جيرارد كهداف ليفربول التاريخي في دوري أبطال أوروبا".





وقال آخرون "‏فخرنا وبطلنا محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول بدوري الأبطال الله يا فخر العرب " و" ‏مين ماني قبل صلاح " لا شي ".. مين فيرمينو قبل صلاح " لا شي ".. مين جوتا قبل صلاح " لا شي ".. فتش عن الأسباب وتجد الأسطورة صلاح هو السبب الأول في إبداع اي لاعب يلعب بجانبه".

دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #صلاح بعد تألقه مع ليفربول امس امام فريق أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.