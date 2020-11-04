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رياضة

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد تألقه أمام أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:40 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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مصطفى كرم
دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #صلاح بعد تألقه مع ليفربول امس امام فريق أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا. 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏صدارة المجموعة دون استقبال اي هدف رغم مواجهة اياكس خارج الأرض واتلانتا خارج الأرض، ليفربول تقريبًا حسم التأهل من الان، رغم الإصابات، ورغم أنه كان يلعب بالفريق الاحتياطي .. عظيم والله ياكلوب" و " ‏صانع التاريخ محمد صلاح يُسجل هدفه الواحد و العشرين مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا ليتساوي مع أسطورة الريدز الحية ستيڤين جيرارد كهداف ليفربول التاريخي في دوري أبطال أوروبا".

وقال آخرون "‏فخرنا وبطلنا محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول بدوري الأبطال الله يا فخر العرب " و" ‏مين ماني قبل صلاح " لا شي ".. مين فيرمينو قبل صلاح " لا شي ".. مين جوتا قبل صلاح " لا شي ".. فتش عن الأسباب وتجد الأسطورة صلاح هو السبب الأول في إبداع اي لاعب يلعب بجانبه". 

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