لحظة بلحظة.. بايدن يتفوق على ترامب في ولاية كنتاكي الأمريكية

أظهرت النتائج الأولية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم الأربعاء، تقدّم مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، على دونالد ترامب، بنسبة 53.1% من الأصوات، مقابل 45.3% للأخير، في ولاية كنتاكي.





ومن ناحية أخرى، أفادت قناة فوكس نيوز الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي اكتسح منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 3 ولايات هي: نيو هامشير وكنتاكي وانديانا والتي أغلقت منافذ التصويت بها بعد انتهاء اليوم الانتخابي .





وبعد معالجة 1% من أصوات ولاية إنديانا، فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية في ولاية إنديانا بنسبة 72%، وحصل المرشح الديمقراطي جو بايدن على 26.1%، حسبما أفادت قناة فوكس نيوز.





وتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع الثلاثاء للتصويت في انتخابات الرئاسة والكونغرس لعام 2020 ، لكن الغموض يحوم حول موعد إعلان النتائج، نظرًا للتدفق القياسي لأوراق الاقتراع عبر البريد.





وأدلى أكثر من 100 مليون أمريكي تصوتا مبكرا، وهو ما يمثل ما يقرب من 70% من إجمالي عدد الأصوات المسجلة في عام 2016، وفقًا لمشروع الانتخابات الأمريكية.





وجرى إرسال ما يقرب من 60 مليون من الأصوات المبكرة عن طريق البريد - حوالي ضعف إجمالي عدد الأصوات التي تم إرسالها بالبريد منذ 4 سنوات.





ووفقًا لاستطلاعات الرأي، بدا أن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن يتقدم على دونالد ترامب في العديد من الولايات المتأرجحة الحاسمة، لكن الرئيس دونالد ترامب قلص تقدم بايدن في استطلاعات الرأي بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية.



