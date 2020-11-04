AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لحظة بلحظة.. بايدن يتفوق على ترامب في ولاية كنتاكي الأمريكية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
أظهرت النتائج الأولية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم الأربعاء، تقدّم مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، على دونالد ترامب، بنسبة 53.1% من الأصوات، مقابل 45.3% للأخير، في ولاية كنتاكي. 

ومن ناحية أخرى، أفادت قناة فوكس نيوز الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي اكتسح منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 3 ولايات هي: نيو هامشير وكنتاكي وانديانا والتي أغلقت منافذ التصويت بها بعد انتهاء اليوم الانتخابي .

وبعد معالجة 1% من أصوات ولاية إنديانا، فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية في ولاية إنديانا بنسبة 72%، وحصل المرشح الديمقراطي جو بايدن على 26.1%، حسبما أفادت قناة فوكس نيوز.

وتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع الثلاثاء للتصويت في انتخابات الرئاسة والكونغرس لعام 2020 ، لكن الغموض يحوم حول موعد إعلان النتائج، نظرًا للتدفق القياسي لأوراق الاقتراع عبر البريد.

وأدلى أكثر من 100 مليون أمريكي تصوتا مبكرا، وهو ما يمثل ما يقرب من 70% من إجمالي عدد الأصوات المسجلة في عام 2016، وفقًا لمشروع الانتخابات الأمريكية.

وجرى إرسال ما يقرب من 60 مليون من الأصوات المبكرة عن طريق البريد - حوالي ضعف إجمالي عدد الأصوات التي تم إرسالها بالبريد منذ 4 سنوات.

ووفقًا لاستطلاعات الرأي، بدا أن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن يتقدم على دونالد ترامب في العديد من الولايات المتأرجحة الحاسمة، لكن الرئيس دونالد ترامب قلص تقدم بايدن في استطلاعات الرأي بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية.

ولمكافحة الوباء، سعت العشرات من الولايات للتصويت عبر البريد والتصويت الشخصي المبكر لتجنب الفوضى في يوم الانتخابات لأنه من المتوقع أن تؤدي قيود التباعد الاجتماعي إلى خطوط ضخمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إهانات متبادلة ومشادات حادة.. الفوضى تسيطر على أول مناظرة لـ ترامب وبايدن.. ملخص ما دار بين مرشحي الرئاسة الأمريكية

رقم قياسي قبل اليوم الفاصل.. أكثر من 94 مليون أمريكي يصوتون في انتخابات الرئاسة

صدقت تحذيرات ترامب.. كارثة خطيرة تهدد الانتخابات الأمريكية

أول مدينة أمريكية تعلن نتيجة التصويت في الانتخابات.. من الفائز؟

انتخابات أمريكا.. أريزونا أمام ورطة احتساب الأصوات بعد غلق الصناديق

ساعة الحسم.. كل ما تريد معرفته عن سير العملية الانتخابية في أمريكا وإعلان النتائج

ترشيحاتنا

بعد إثارة الجدل بحديثها عن الانتخابات الرئاسية.. ميجان ماركل تُدلي بصوتها مبكرًا عبر البريد

حسين هريدي: فلوريدا تعطي مؤشرًا أوليًا لسير الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020

أخبار الفن.. نشوى مصطفى تعلن عن إصابتها بكورونا.. هاني رمزي يعتذر للجمهور الليبي

منذ مئات الأعوام.. لماذا تحرق الأرملة نفسها في جنازة زوجها في الهند؟

بعد فضيحة جنسية جديدة.. يوسف الحسيني يوجه رسالة قاسية لـ معتز مطر.. شاهد

جوتا .. لاعب بديل يهدد عرش صلاح وماني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مغسلة ملابس إلى صالات البلياردو.. أغرب مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأمريكية

بعد إثارة الجدل بحديثها عن الانتخابات الرئاسية.. ميجان ماركل تُدلي بصوتها مبكرًا عبر البريد

تعرف على موقف مصابي كورونا من التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية