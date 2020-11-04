ترامب يدعو أنصاره للاستعداد للاحتفال

وصف المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، نتائج الانتخابات بأنها "استثنائية"، داعيًا أنصاره للاستعداد للاحتفال بالفوز.









وأعرب ترامب - في كلمة ألقاها من البيت الأبيض اليوم، الأربعاء، ونقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية- عن شكره البالغ لمن قاموا بالتصويت لصالحه في هذه الانتخابات، مشيرًا إلى خروج أعداد قياسية من المواطنين للتصويت في هذه الانتخابات.









وأعرب ترامب عن ثقته بالفوز في هذه الانتخابات، مشيرًا إلى أنه تمكن من الفوز بولايات لم يكن يتوقع الفوز بها.









وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس "دونالد ترامب" الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي "جو بايدن" الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق "باراك أوباما" لمدة ثماني سنوات.









ويمكن للمرشح أن يفوز برئاسة الولايات المتحدة رغم عدم حصوله على العدد الأكبر من أصوات الناخبين، لأن الرئيس يجري اختياره من قبل ما يسمي بـ "المجمع الانتخابي".









ويبلغ إجمالي أصوات المجمع الانتخابي 538 صوتًا، ولكى يصبح المرشح فائزًا، عليه أن يفوز بـ 270 أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابي.



